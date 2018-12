El científico Neil deGrasse rechazó acusaciones de acoso sexual El conocido escritor y astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson negó el domingo las acusaciones de acoso sexual de tres mujeres.

Actualizado: 03 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

DeGrasse, de 60 años y que construyó una carrera exitosa en televisión y en sus libros en los que explicó y popularizó la ciencia, había permanecido en silencio sobre las denuncias de tres mujeres por hechos que ocurrieron desde 1984 hasta la actualidad.



Pero el domingo respondió en un largo comunicado colgado en Facebook.



"Por varias razones", escribió, "la mayoría justificadamente, algunos injustificadamente, los hombres acusados de acoso sexual en el clima de hoy del 'mee-too' se supone que son culpables por el juicio de la opinión pública".

DeGrasse, que se autodefinió como un "marido cariñoso... un científico y educador", dijo que "las acusaciones pueden dañar una reputación y un matrimonio. A veces irreversiblemente".

En el primer caso contra él, una mujer aseguró que DeGrasse la drogó y violó cuando ambos eran estudiantes de posgrado en la Universidad de Texas, en 1984. La mujer dijo que se desmayó después de tomar una bebida que él le había dado antes y que se despertó más tarde desnuda en su cama.



El astrofísico se defendió en su escrito de Facebook y dijo que recordaba "tener intimidad solo unas pocas veces, todo en su apartamento, pero la química no estaba allí... No había nada extraño o inusual en esa amistad".



Manifestó su sorpresa por leer más de 30 años después que estaba acusado "de drogar y violar a una mujer que no reconocí ni por foto ni por nombre".



La acusación se derivó "de una suposición de lo que le pasó (a la mujer) durante una noche que no puede recordar (...) como si se hubiera implantado un falso recuerdo".



En 2009, dijo, una colega se le acercó en una conferencia para pedirle una fotografía.



La mujer tenía un tatuaje del sistema solar que le subía por el brazo. DeGreasse admite que probablemente "buscó a Plutón en la parte superior de su hombro", pero aseguró que se sorprendió al escuchar más tarde que ella consideró ese gesto "espeluznante".



"Esa nunca fue mi intención y lamento profundamente haberla hecho sentir de esa manera", dijo en su post de Facebook.



La tercera acusación data de este verano boreal. Después de estar varias horas trabajando en un proyecto con una asistenta de producción, dijo, le había invitado a su casa para tomar vino y queso.



Después, "ella vino a mi oficina para decirme que la noche de vino y queso la había asustado. Ella vio la invitación como un intento de seducirla".



El astrofísico admitió también haberle dicho "torpemente" más de una vez: "si te abrazo podría querer más".



DeGrasse afirmó que le había ofrecido un apretón de manos "especial" que dijo haber aprendido "de un anciano nativo en una reserva en el borde del Gran Cañón". A ella le pareció demasiado íntimo.



Fox Broadcasting y National Geographic, que emiten el popular programa de divulgación científica presentado por DeGrasse, "Cosmos", informaron que están investigando su conducta.



El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde DeGreasse dirige el Planetario Hayden, también investiga las acusaciones, informó The New Yorker.



AFP