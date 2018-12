Martínez y los cambios impositivos: “odio las medidas que son cuadradas” El precandidato a la presidencia Daniel Martínez por el Frente Amplio dijo este lunes en No toquen nada que dijo que las modificaciones impositivas que se debatieron en el Congreso del Frente Amplio no se pueden hacer de forma general, sino analizadas caso a caso.

Actualizado: 03 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

En el Congreso del Frente Amplio de este fin de semana se discutió modificar la carga tributaria del IRAE y el IRPF, tendiendo a incrementar los impuestos a los sectores de mayores ingresos. Finalmente no se adoptó resolución.

Martínez afirmó que las medidas no se pueden tomar al barrer. “Yo odio las medidas que son cuadradas, que no tienen ninguna arista para meterse y son iguales para todo el mundo”, dijo el intendente en No toquen nada.

Si bien señaló que está de acuerdo con los cambios tendientes a aliviar a los que están peor y que los que están mejor paguen "un poco más", opinó que hay que analizarlos sector por sector.

“Yo creo que son una posibilidad pero hay que verla, hay sectores que no están en un momento de competitividad para tomar determinadas medidas. Me interesa estudiar, fijándome en qué grupo voy a priorizar”, explicó.

También se refirió a la resolución del Congreso del Frente Amplio de eliminar el registro de adolescentes infractores y la prisión preceptiva para los delitos graves ahora es un mandato para el próximo gobierno.

Martínez dijo que quedó demostrado que endurecer las penas no bajó el delito.

“Para los que somos institucionalistas y creemos en el imperio de la ley, a veces nos cuesta admitir cuestiones en las que el hecho no está comprobado. Hay casos en los que el fiscal y el juez entienden que dado el peligro de la persona es mejor tener una prisión preventiva”, dijo Martínez.

Consultado sobre si no debe ser preceptiva esa resolución, tal lo decidido por el Congreso del FA, dijo que hay que buscar “el equilibrio”. “Creo que es un debate que va a quedar abierto pero ahora es mandato”, afirmó.

“Ahora pasó a ser mandato del Congreso y tendrá que resolverlo el Parlamento”, afirmó.