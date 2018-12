Arias dejará el Bolívar; acusa “cosas muy raras” en el fútbol boliviano El técnico uruguayo, Alfredo Arias, dejará la banca del club Bolívar a la finalización este mes del torneo Clausura, con críticas al fútbol boliviano "estancado por la corrupción", según anunció este martes una alta fuente directiva de la institución deportiva.

Actualizado: 04 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

"Arias se irá porque dice que este fútbol está estancado por la corrupción", escribió en su cuenta Twitter Marcelo Claure, presidente de BAISA, empresa que gerencia al Bolívar.

En una declaración previa, Arias dijo a periodistas que en el fútbol doméstico "están pasando cosas muy raras", después que el árbitro Juan Nelio García no expulsó a un jugador rival a pesar de haberle mostrado dos cartulinas sucesivas de amonestación, en el partido que la Academia perdió el domingo 3-1 frente a Wilstermann, resultado que lo puso casi fuera de lucha por el título del torneo.

"Son muchos partidos (con errores arbitrales) y siempre en contra nuestra, así nos han quitado puntos (...), en los últimos tres partidos hubo errores que nos sacaron de la competencia igualitaria", protestó.

Arias arribó a Bolívar en julio pasado para sacarlo de una mala racha.

Según Claure, el extécnico de su club, el español Beñat San José "se fue de Bolivia, porque no aguantaba la corrupción y los partidos que le robaban. Me dijo que ya no toleraba ser parte de esto".

El presidente del club, Guido Loayza, anunció por separado que enviarán videos de los arbitrajes a la Conmebol y la FIFA.

"Vamos a mostrar las cosas que pasan en el fútbol boliviano para que quede constancia de lo que hacen estos señores (árbitros)", apuntó.

Bolívar permanece en el tercer lugar del certamen con 50 puntos, igual que su archirrival The Strongest. Ambos son escoltas de San José de Oruro (55) y Royal Pari (52) a tres partidos de que concluya el torneo.

(AFP)