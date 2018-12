Sendic está “deseando” que el FA defina su situación El ex vicepresidente Raúl Sendic lamentó este jueves la importancia que los principales dirigentes y algunos precandidatos le están dando a su situación política.

Actualizado: 07 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

El líder de la lista 711 dijo que los precandidatos deberían dedicarse a los temas importantes de campaña y no a opinar tanto sobre lo que él debería hacer en la campaña.

También dijo que desea que llegue cuanto antes el Plenario del Frente Amplio que decidirá sobre el informe que el Tribunal de Conducta Política (TCP) emitió con duras críticas a su actuación como presidente de Ancap.

“Considero que el proyecto político del Frente Amplio en la vida cotidiana de la gente tiene elementos que son mucho más importantes. Si el Frente Amplio es capaz o no de resolver los problemas de la gente, si es capaz o no de resolver los problemas de vivienda... Me gustaría que los candidatos se concentraran en esas propuestas y estoy deseando que llegue el día 15 para que podamos resolver este tema”, dijo Sendic.

El Plenario también considerará el caso de Leonardo De León, el otro senador de la lista 711 y expresidente de Alur, que también recibió duras críticas por parte del TCP.

Otro caso es el de Darío Pérez y también estará sobre la mesa el informe de Luis Almagro que anunció por Twitter su intención de postularse a la reelección como secretario general de la Organización de Estados Americanos.