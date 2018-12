Almagro lanza ofensiva en la OEA contra Cuba, “la dictadura más antigua” de América El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lanzó el viernes una ofensiva contra Cuba, diciendo que "es tiempo" de descorrer el velo de la comunidad internacional sobre "la dictadura más antigua" de América.

Actualizado: 07 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Almagro inauguró una iniciativa para "hablar abiertamente, sin miedo, sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba" que también afectan al resto del continente, al abrir una conferencia en la sede de la OEA en Washington sobre la situación de los derechos humanos en la isla, que dijo será la primera de una serie de reuniones previstas el próximo año sobre el tema.



"Damos un paso fundamental para hablar del régimen cubano dentro del marco de la Organización de Estados Americanos", señaló. "Si somos consistentes con los principios que defendemos, tenemos la obligación de hacerlo", añadió.



La OEA, que agrupa a los 35 países del continente, se rige por la Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001 con el fin de fortalecer y preservar las instituciones democráticas.



Cuba, sin embargo, no respeta esas ideas rectoras, dijo Almagro, por lo que es necesario dar "visibilidad" sobre una "dictadura" que, según él, la comunidad internacional internalizó como normal, pero no lo es.



"No es normal. El mismo miedo que causa Cuba y que utiliza para amedrentar a su propia gente lo utiliza para actuar en la comunidad internacional", enfatizó el secretario general.



Y agregó: "Es tiempo de generar conciencia de la realidad de la dictadura más antigua en el hemisferio. Es tiempo de iniciar el trabajo desde la OEA, dejando claro la ilegitimidad que tiene una dictadura".

Cuba exporta "violencia"

Almagro llamó a tener en cuenta además la "violencia que expande la dictadura cubana" en países de la región como Venezuela y Nicaragua.



El diplomático estimó en unas 46.000 personas la presencia cubana en la Venezuela de Nicolás Maduro, "una fuerza de ocupación que enseña a torturar, reprimir y hace tareas de inteligencia". También mencionó denuncias de tortura por parte de cubanos en testimonios de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.



"Cuba es enemigo de la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del continente. Muchas de las malas prácticas, mucha de la polarizacion que sufren nuestras sociedades esta inducida directamente por el régimen cubano", dijo, en medio de fuertes aplausos.



"El efecto nocivo de tiene en el resto de la región y la privación de libertades que ocasiona a su propia gente en la isla desde hoy lo instalaremos como prioridad en la agenda interamericana. Es tiempo de que termine la impunidad que viven los dictadores cubanos", indicó.



Un régimen comunista gobierna Cuba desde 1959, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, quien gobernó hasta 2008, cuando entregó el poder a su hermano Raúl. Miguel Díaz-Canel asumió el mando el pasado abril, poniendo fin a una era de gobierno a cargo de estos dos líderes históricos.



La oficina de prensa de la OEA dijo que la reunión que se realiza este viernes "incluirá diálogos sobre la criminalización de la libertad de expresión en el país, así como la situación de los presos políticos y la responsabilidad de los opresores".



Cuba fue suspendida de la OEA en 1962, en plena Guerra Fría, pero esa sanción fue levantada en 2009, luego de la Cumbre de las Américas de Puerto España. Hasta ahora, sin embargo, La Habana no ha pedido su reincorporación al organismo regional, para la cual debería suscribir la Carta Democrática Interamericana.



AFP