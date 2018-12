“La AUF es la asociación de fútbol de todo el Uruguay y no la de 16 clubes” Pedro Bordaberry, presidente de la comisión normalizadora de la AUF, evaluó en No toquen nada el nuevo estauto como “más inclusivo, democrático y representativo” que el anterior. Además se refirió a las normas sobre transparencia y conflicto de interés que se establecen.

Actualizado: 08 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Bordaberry contó que Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Alejandro Domínguez, de Conmebol, “lo primero que hicieron cuando llegaron a Uruguay por la final del Sub 17 femenino fue felicitarnos por haber terminado esta etapa y haberla terminado bien”. “El proceso de adecuación empezó en el 2012 y aún no estaba resuelto. Y era un dolor de cabeza que siguiera pendiente”, agregó.

El presidente de la comisión normalizadora evaluó el nuevo estatuto. “Me parece más inclusivo, más democrático que el anterior. La orientación general de la FIFA luego del FIFAGate es que la FIFA tiene la aspiración de regir sobre todo el fútbol y no solo sobre el fútbol profesional. La AUF es la asociación de fútbol de todo el Uruguay y no la de 16 clubes, más la B y la C que era la situación actual”, comentó.

“Cuando vos mirás el mapa actual claro que entran los clubes profesionales, que tal vez sean lo más importante. Pero el fútbol uruguayo también es el fútbol amateur, OFI, el fútbol femenino, el futsal, los jugadores que son nada menos que los que juegan, también los árbitros y los jugadores. Cuando vas a tener una asociación de fútbol está bueno contemplar a todos, con una adecuada representatividad. Y esa fue la gran discusión, porque el primer borrador que nos propusieron era 72% para el fútbol profesional y 3% para los grupos de interés. O que la C y OFI tengan los mismos votos cuando una tiene 16 clubes y una liga y otra tiene 720 clubes y varias ligas. ¿Eso es representativo? Este estatuto es más democrático y representativo de todo el fútbol”, dijo Bordaberry, quien auguró “un mejor fútbol uruguayo”.

Transparencia y conflicto de interés

El nuevo estatuto establece normas sobre transparencia y conflicto de interés. Además, se crea un órgano de contralor al respecto, se deja escrito cómo serán los procedimientos de contratos y se marca que los plazos no pueden exceder el período de cuatro años del consejo ejecutivo.

“Es fundamental eso y es la primera vez que se hace”, dijo Bordaberry. En primera instancia ese órgano es designado por 4/5 de la asamblea pero si no se llega a esa mayoría, los jugadores designarán un miembro, OFI a otro y el fútbol profesional al restante. “Es un órgano con un poder muy importante”, comentó el presidente de la normalizadora.

“A eso hay que sumarle otras normas sobre transparencia y conflicto de interés que son fundamentales. Desde que estamos en la AUF hemos hecho todos los contratos por llamado público, por ejemplo la venta de derechos de TV. Era impensable que ganara TV Ciudad. Y ganó. Supongo porque creyeron en las reglas de juego”, valoró.

▶️ "No tiene departamento comercial ni gerente financiero".@PedroBordaberry habló del cambio de la relación de poderes y de la falta de estructura empresarial en la AUF. https://t.co/e6Gov1zhQt — No Toquen Nada (@NoToquenNada) 4 de diciembre de 2018

Respecto del impedimento de que los contratos se extiendan más allá del período del ejecutivo, Bordaberry dijo que “si hacés un contrato a 10 años estás comprometiendo el crecimiento del valor de tu producto. Ahora apareciero Facebook y Dazn, una especie de Netflix de los deportes, como nuevos actores para televisar. Y nosotros tenemos un contrato firmado hasta el 2025, obviamente que te estás perdiendo la posibilidad de cualquier cosa que surja”.

Bordaberry opinó que extender el contrato hasta 2032, como plantearon algunos clubes el año pasado, “es un error” porque “estás comprometiendo algo que si mirás el histórico cada día vale más”. “Te puede parecer mucho dinero hoy pero no lo es mañana. Y esa cláusula que no permite más de cuatro años es una primera limitación además con órganos de contralor que no van a permitir que pase algo que está mal”, añadió.

El estatuto habilita una posibilidad que el tiempo se extienda por encima de los cuatro años. Para que eso ocurra deben alinearse los clubes de la A, la B y la C. “No creo en las cosas de probeta. Es muy difícil que eso pase sin que se te escape ningún club. Alcanza que se dé vuelta un club de primera o dos de la B y listo”, dijo el presidente de la comisión normalizadora.

La liga profesional

El nuevo reglamento incorpora, por fuera de la AUF, la creación de la liga profesional de fútbol. “La liga se tiene que adecuar a las normas estatutarias de FIFA, la AUF y Conmebol. ¿Si no cómo compiten en Libertadores y Sudamericana? Se regirán con el reglamento general y con los órganos de contralor de la AUF. La liga tiene que tener autonomía para definir ciertas cosas, como quién es el juez de los partidos o que las entradas del clásico vayan a Peñarol y Nacional. Esa autonomía está. Eso es lógico. Lo que no es lógico es que queden fuera de las normas generales de la Asociación”, explicó Bordaberry. “Lo clubes elijen quién los transmite y por cuántos años, pero todo bajo los órganos de control de la AUF”, adelantó.

La auditoría

“Estamos haciendo una auditoría con una firma internacional, principalmente de los contratos y las firmas de la AUF de los últimos 10 años. Esos contratos se van a analizar y la idea es que termine antes de que nos vayamos. Ya tuvimos las primeras dos etapas. Primero acceder a las fuentes de información, luego el suministro de la información y ahora está empezando el trabajo. Una consultora internacional de afuera lo está llevando adelante. Cuando nos ofrecieron la comisión normalizadora pusimos dos condiciones. Una que FIFA y Conmebol nos contratara un abogado de nuestra confianza. Y otra es que se hiciera esta auditoría”, dijo Bordaberry.