Modelo mexicana voluntaria de ONG para migrantes coronada Miss Mundo La modelo mexicana Vanessa Ponce de León, de 26 años, que es voluntaria en una organización para atender a migrantes en su país, fue elegida este sábado Miss Mundo durante el certamen en la isla china de Hainan.

Actualizado: 08 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

La joven cuenta con una maestría en comercio internacional y además forma parte del comité director de un centro de rehabilitación para mujeres, según el sitio internet del certamen Miss Mundo.



Vanessa Ponce de León se convirtió en la 68ª Miss Mundo tras un colorido concurso en la ciudad de Sanya, animado por el grupo estadounidense Sister Sledge, que cantaron su éxito discotequero "We Are Family" de 1979.



La joven de pelo castaño y ojos marrones, de 1,74 m, recibió la corona de la ganadora del año pasado, la india Manushi Chhillar.



Según su currículum distribuido por la organización, la mexicana es voluntaria para la organización "Migrantes en el Camino", y ha colaborado como oradora para el Instituto Nacional de la Juventud.



En segundo lugar quedó la tailandesa Nicolene Pichapa Limsnukan, de 20 años, estudiante en administración de empresas.



Es la octava vez que el certamen se celebra en Sanya, un conocido balneario chino.



Hace tres años, el certamen Miss Mundo en esa misma ciudad se vio enturbiado por la negativa de las autoridades chinas a permitir la llegada de Miss Canadá, Anastasia Lin.



Lin, actriz de 25 años, no pudo tomar el avión desde Hong Kong a Sanya. La joven aseguró que la decisión se debía a sus denuncias sobre la situación de los derechos humanos en China, particularmente contra la secta Falun Gong, de cuyas prácticas espirituales se había declarado adepta.



AFP