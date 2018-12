Un partido parejo “hasta el zapatazo de Quintero” El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aseguró este domingo que el colombiano Juan Fernando Quintero desequilibró una "pareja" final de Libertadores ante River Plate.

Actualizado: 09 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

"La verdad fue una final donde cualquiera de los dos podía ganar (...) Ganó River en un partido muy parejo, donde no hubo diferencias y quizás la diferencia fue el zapatazo de Quintero" que dio ventaja a River en el alargue, dijo un entristecido Barros Schelotto en rueda de prensa tras la derrota por 3-1 (5-3 en el global).



Aunque su equipo se adelantó al filo del descanso mediante Darío Benedetto (44), River remontó con goles de Lucas Pratto (68) y de Quintero (109) y Gonzalo 'Pity' (120+1) en una prórroga que los 'xeneizes' terminaron con nueve por la expulsión de Wilmar Barrios y la lesión de Fernando Gago.



La contienda quedó marcada por el ataque de un grupo de hinchas "millonarios" al autobús de los jugadores de Boca al llegar al estadio Monumental el 24 de noviembre para disputar la vuelta tras el 2-2 registrado dos semanas antes en la Bombonera.



Con dos jugadores 'xeneizes' heridos, la Conmebol aplazó el partido y finalmente decidió que se celebrara este domingo en Madrid, a 10.000 km de Buenos Aires, contra el criterio de River que quería mantener la localía y de Boca que reclamaba la victoria en los despachos.



A pesar del recurso impuesto por su club en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), Barros quiso zanjar la polémica sobre quién es el ganador.



"En cuanto a lo deportivo, la verdad por mi está terminado. En cuanto a lo legal sería bueno que la Conmebol o el fútbol de Sudamérica tome alguna medida, no con respecto a quién ganó la Copa (...) pero no puede ser lo que sucedió el otro día, que hayan atacado un micro del rival", dijo Barros.



"Ojalá que cambien esas cosas pero, en lo deportivo, ya está. Ganó River", zanjó.



