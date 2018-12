“Nace una estrella” es la más nominada en los SAG El musical "Nace una estrella" dominó, con cuatro, las nominaciones de los premios del sindicato de actores (SAG) de Hollywood, un termómetro para el Óscar.

Actualizado: 13 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Aunque aclamada por la crítica, "Roma" quedó fuera, según los nominados anunciados este miércoles en Los Ángeles.



"Nace una estrella", remake de un filme de 1937, Bradley Cooper, que debutó como director, fue nominado como mejor actor, al igual que Lady Gaga por mejor actriz y Sam Elliott como mejor actor de reparto.



La película también fue nominada a mejor elenco, el mayor premio de la noche.



La 25va edición de los premios SAG se celebrará el 27 de enero en Los Ángeles.



La película de Spike Lee "El infiltrado del KKKlan", basada en una historia real de un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan con ayuda de su compañero, recibió tres indicaciones: John David Washington como mejor actor; Adam River, como mejor actor de reparto; y mejor elenco.



Washington dijo que al recibir este honor "se está reconociendo a Ron Stallworth [su personaje], un hombre que con valentía e ingenio luchó contra el racismo en su esencia".



Otros filmes nominados para mejor reparto incluyen "Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury", y las taquilleras "Pantera Negra" y "Locamente millonarios", la comedia romántica con actores asiáticos.



"Miren cuántas grandes actuaciones fueron ignoradas porque sus películas no fueron populares", reclamó en Twitter la editora del sitio especializado Awards Daily. "¿Descartar la categoría de película popular porque se nominarán películas populares? Eso parece".

"Roma" excluida

En "Roma", distribuida por Netflix, el director mexicano Alfonso Cuarón apostó por un proyecto muy personal y contó -en blanco y negro- la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia: la doméstica de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, interpretada por la debutante Yalitza Aparicio, y su madre, a la que su esposo está por dejar por otro amor.



El trabajo de Aparicio, una maestra de 26 años, fue considerado una de las mejores actuaciones del año por el New York Times.



"'Roma' tenía pocas chances, con todo y lo talentoso del reparto, la actuación no fue particularmente llamativa y es una película extranjera en blanco y negro. Aún así, es raro ver a un candidato a los Óscar completamente excluido de los premios SAG", escribió la revista especializada Variety.



"El primer hombre en la luna", sobre el viaje espacial de Neil Armstrong, y "Viudas", sobre un grupo de mujeres que intentan hacer un atraco después de que sus maridos fueron asesinados en un robo, también fueron excluidas de los SAG.



La aclamada "Green Book", sobre el viaje de un músico negro por el sur de Estados Unidos en plena época de segregación, recibió dos nominaciones para Viggo Mortensen y Mahershala Ali.



"Vice", una película biográfica consagrada al ascenso político del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, y que consiguió la mayor cantidad de nominaciones a los Globos de Oro, se anotó solo dos en los SAG: Christian Bale y Amy Adams.



Aunque los Globos de Oro tienen un perfil más alto, los SAG son considerados más como un termómetro para los Óscars, pues sus miembros representan cerca de 1.200 de los 6.000 miembros de la Academia de cine de Estados Unidos.

Banderas y Penélope

En el lado de la televisión, la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) y el drama "Ozark" (Netflix) lideraron las nominaciones con cuatro cada una.



Otros nominados incluyen la serie de espías en plena guerra fría "The Americans", el drama "This is Us" y la distópica "The Handmaid's Tale".



Los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz fueron nominados por sus interpretaciones, respectivamente, de Pablo Picasso, en la miniserie "Genius", y Donatella Versace en "American Crime Story".



Patricia Arquette fue nominada por "Escape at Dannamora", Anthony Hopkins for "King Lear" y Michael Douglas por "The Kominsky Method".



Quedó excluida por ejemplo la ganadora del Óscar Julia Roberts, por su debut en televisión, en la serie de Amazon "Homecoming". Lo mismo con Donald Glover, que no fue nominado por "Atlanta".



Una sorpresa fue la nominación de Robin Wright por "House of Cards", cuya última temporada tuvo que ser modificada a última hora por las acusaciones de abuso sexual contra su protagonista Kevin Spacey, y que no recibió las mejores críticas.



"Me siento profundamente honrado y agradecido de ser reconocido por mis compañeros este año y de estar entre tan gran talento", dijo la actriz.



AFP