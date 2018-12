Almagro dijo que tiene “diferencias irreconciliables” con el Frente Amplio El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio defiende "la dictadura venezolana" y "desconoce absolutamente lo que es la justicia".

Actualizado: 14 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

"No es admisible pretender juzgar la ética política de una persona partiendo desde la propia falta ética del TCP", dice Almagro.

El tribunal actúa "para evitar la discusión en el marco ético que debe ser abordado" sobre la crisis humanitaria de Venezuela, la crisis migatoria, los torturados y "l@s venezolanit@s que mueren de desnutrición infantil", entre otros, menciona Almagro.

En la carta Almagro se define como "frenteamplista" pero aclara que no tiene cargo de confianza política ni cargo alguno en el partido. "No estoy militando por razones obvias, no estoy afiliado (...), no tengo ningún vínculo presente con el FA que pueda ser interrumpido, en ninguna forma, ni jurídica, ni personal, ni política", dice el texto.

El Frente Amplio juzgará a Almagro por sus dichos sobre una posible intervención militar en Venezuela. El titular de la OEA asegura que fue "descontextualizado" y recordó que es algo que siempre ha "condenado". "Posteriormente me tomé el trabajo de aclarar reiteradamente a través de pronunciamientos muy claros la ilegitimidad de las intervenciones armadas y cualquier acto de agresión", señaló.

"¿Con qué moral me vienen a juzgar los que no son capaces de dirimir la democracia del autoritarismo y los derechos humanos de la conveniencia política?", dice la carta.

"¿Con qué autoridad me vienen a juzgar los que consideran que los derechos humanos tienen ideología? ¿Cómo entender que se pronuncien sobre mi conducta política un tribunal que desconoce absolutamente lo que es la justicia, lo que son las garantías de un debido proceso, lo que son derechos civiles y políticos? Pero lo que quieren ver es otra cosa. No es la realidad", agrega.

"Ustedes están parados en la defensa de la dictadura venezolana y de sus violencias de derechos humanos (torturas, asesinatos, presos políticos) y de la defensa de una dictadura arcaica, perimida y fracasada que ha despojado los derechos de su pueblo como la cubana. Definitivamente sí, tenemos diferencias irreconciliables en principios fundamentales de derechos humanos y democracia", concluye.

Carta completa