“Ahora que el cuco no está, hay que ganar las elecciones” El ex vicepresidente Raúl Sendic ironizó sobre la decisión del Frente Amplio de suspenderlo durante todo el período electoral y los desafíos del futuro inmediato para el oficialismo.

Actualizado: 18 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

“Ahora que se tomó la decisión, ahora que el cuco no está hay que ganar las elecciones. El pretexto de que Sendic podía ser un problema para ganar las elecciones ahora no está. Ahora todos deben y debemos trabajar para ganar las elecciones”, dijo en rueda de prensa.

Este sábado el Plenario del Frente Amplio decidió suspender a Sendic y Eduardo De León por 17 meses, es decir que no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo durante todo el período electoral que comienza en junio de 2019 y termina con las municipales de mayo de 2020.

Sendic consideró que era equivocada la decisión del Plenario pero afirmó que acatará la medida y no polemizará con sus compañeros. Sí se refirió al ministro de Economía, Danilo Astori, quizás el dirigente del Frente Amplio que más ha cuestionado su gestión en Ancap.

El ex vicepresidente dijo que no tiene diferencias personales con Astori sino políticas. “Lo único que me importa de Astori es que algún día nos diga cómo reducir el déficit fiscal”, dijo Sendic.

También se refirió a esta campaña electoral sin ser candidato y afirmpo que es un desafío que le gusta.

“A mí este desafío me interesa, me gusta. Hacer campaña sin ser candidato no deja de ser original. Rescatar el frenteamplismo de verdad es lo que la gente necesita. Hay que salir a hablar con la gente porque me parece importantísimo que pongamos arriba de la mesa los verdaderos problemas que tiene Uruguay que, a veces por mirarnos el ombligo, no lo hacemos”, afirmó.