Se sortearon los rivales de los uruguayos en la Libertadores y la Sudamericana La Conmebol realizó los sorteos de los cruces y los grupos de las copas Libertadores y Sudamericana de 2019.

Actualizado: 18 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

La sexagésima edición de la Libertadores contará con 47 clubes y el título se dirimirá en un solo partido previsto el 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile.



El nuevo campeón se embolsará 12 millones de dólares, el doble de lo que River Plate ganó este año, mientras que el subcampeón se consolará con 6 millones de dólares.



Antes del sorteo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, exhortó a los participantes a terminar con la violencia en el fútbol, un mal endémico en el fútbol sudamericano y que este año afectó la disputa del partido de vuelta de la final de la Libertadores en Buenos Aires por un ataque de barrabravas de River al autobús que transportaba el plantel xeneize.



"Quiero hablarles desde el corazón. Llegó la hora de parar la demagogia. Hay que asumir responsabilidades. Terminemos con la viveza criolla. Terminemos con la violencia, acabemos con la intolerancia, el ejemplo tiene que empezar con nosotros", enfatizó.



Dijo que a pesar de todo la Conmebol recuperó la confianza del mercado. "Tenemos más equipos compitiendo. Hemos batido todos los récords, mayor audiencia en TV en la historia. En el 2019 vamos a repartir lo que nunca se repartió en el fútbol sudamericano", reveló el dirigente.



Agregó que habrá un reparto de 211 millones de dólares en las tres competiciones programadas para el próximo año: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América.

Copa Libertadores

FASE 1

(E1) Delfín (ECU) vs Nacional (PAR)



(E2) Deportivo La Guaira (VEN) vs Real Garcilaso (PER)



(E3) Bolivia 4 vs Defensor Sporting (URU)



FASE 2



(C1) Danubio (URU) vs Atlético Mineiro (BRA)



(C2) Melgar (PER) vs Universidad de Chile (CHI)



(C3) Bolivia 3 vs Libertad (PAR)



(C4) Palestino (CHI) vs Independiente Medellín (COL)



(C5) Talleres de Córdoba (ARG) vs Sao Paulo (BRA)



(C6) E2 (Deportivo La Guaira o Real Garcilaso) vs Atlético Nacional (COL)



(C7) E1 (Delfín o Nacional PAR) vs Caracas (VEN)



(C8) E3 (Bolivia 4 o Defensor Sporting) vs Barcelona (ECU)



FASE 3



C1 vs C8 (G1)



C2 vs C7 (G2)



C3 vs C6 (G3)



C4 vs C5 (G4)



FASE DE GRUPOS



Grupo A



River Plate (ARG)



Internacional (BRA)



Alianza Lima (PER)



G4 (ganador C4 vs C5)





Grupo B



Cruzeiro (BRA)



Emelec (ECU)



Huracán (ARG)



Deportivo Lara (VEN)





Grupo C



Olimpia (PAR)



Sporting Cristal (PER)



Godoy Cruz (ARG)



Universidad de Concepción (CHI)





Grupo D



Peñarol (URU)



Flamengo (BRA)



Liga de Quito (ECU)



Bolivia 2





Grupo E



Nacional (URU)



Cerro Porteño (PAR)



Zamora (VEN)



G1 (ganador de C1 vs C8)





Grupo F



Palmeiras (BRA)



San Lorenzo (ARG)



Junior (COL)



G2 (ganador C2 vs C7)





Grupo G



Boca Juniors (ARG)



Atlético Paranaense (BRA)



Jorge Wilstermann (BOL)



Deportes Tolima (COL)





Grupo H



Gremio (BRA)



Universidad Católica (CHI)



Rosario Central (ARG)



G3 (ganador C3 vs C6)

Copa Sudamericana

01- Montevideo Wanderers (URU) vs Sport Huancayo (PER)



02- Liverpool (URU) vs Bahia (BRA)



03- Independiente (ARG) vs Deportivo Binacional (PER)



04- Bolivia 2 vs Rionegro (COL)



05- Argentinos Juniors (ARG) vs Estudiantes de Mérida (VEN)



06- Colón (ARG) vs Deportivo Municipal (PER)



07- Unión Española (CHI) vs Mushuc Runa Sporting (ECU)



08- Cerro (URU) vs UT Catamarca (PER)



09- Deportivo Santaní (PAR) vs Once Caldas (COL)



10- Colo Colo (CHI) vs Universidad Católica (ECU)



11- River Plate (URU) vs Santos (BRA)



12- Deportivo Guabirá (BOL) vs Deportivo Macará (ECU)



13- Bolivia 1 vs Monagas (VEN)



14- Sol de América (PAR) vs Mineros (VEN)



15- Unión La Calera (CHI) vs Chapecoense (BRA)



16- Guaraní (PAR) vs Deportivo Cali (COL)



17- Bolivia 3 vs Zulia (VEN)



18- Racing Club (ARG) vs Corinthians (BRA)



19- Independiente (PAR) vs La Equidad (COL)



20- Deportivo Antofagasta (CHI) vs Fluminense (BRA)



21- Unión de Santa Fe (ARG) vs Independiente del Valle (ECU)



22- Defensa y Justicia (ARG) vs Botafogo (BRA)



AFP