“Estamos lejos de un corte en la cadena de pagos como en el 2002” El ministro de Ganadería, Enzo Benech, defendió las políticas del gobierno para el sector agropecuario en cadena nacional de radio y televisión.

Actualizado: 18 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

El ministro destacó el trabajo y los resultados del sector a pesar de lo que llamó “la histórica sequía” de principios de año. Dentro de los impactos negativos en la última zafra reconoció una caída del 10% en el área de siembra de arroz y destacó como positivo que la producción de carne sólo sea levemente inferior a la del año anterior. Además cuestionó a quienes anunciaron a principio de año el riesgo de corte de la cadena de pagos.

"Tomando el conjunto de la producción de soja, trigo y cebada, crecimos 75% en volumen. La producción de leche aumentó 6% este año. La producción de madera viene aumentando 10% por año. Todo esto no quiere decir que no haya dificultades. Sabemos muy bien que la situación en el agro no es la mejor pero también sabemos que no todo es crisis profunda", dijo.

"A diferencia de lo anunciado por algunos, estamos lejos de un corte en la cadena de pagos como en el 2002", expresó Benech.

El tema del que más habló el ministro en la cadena fue del sector lácteo. Allí destacó los esfuerzos realizados por el gobierno y los resultados alcanzados. Estas declaraciones se producen días después de que la asamblea de productores de Conaprole dio plazo hasta el 14 de enero para que el gobierno de nuevas respuestas bajo amenaza de tomar medidas más graves por la situación del sector.

"Como nos importa desde siempre, las inequidades dentro del sector y la importancia de la escala, se rebajaron tarifas de energía eléctrica y se bajó el costo del gasoil a los productores más chicos que tributan por Imeva, no con pocas dificultades. La semana pasada se concretó la creación de un fondo de garantía para productores lecheros endeudados que fue creado por ley el 16 de febrero de este año. Esto se suma a prórrogas de vencimientos resueltos por el BROU este año que posibilitaron que el 95% de sus clientes lecheros llegaran con sus obligaciones al día", dijo.

Benech dio datos sobre la desaparición reciente de pequeños productores de leche, pero dijo que el gobierno está trabajando para intentar mitigar ese escenario.

"Hoy en día son 2464 tambos los que producen leche y remiten a industrias para procesarla. Nos duele que en los últimos cuatro meses cerraron 69 tambos pequeños con baja productividad y con problemas de escala. Esto nos desafía a seguir trabajando. Estamos ocupados por problemas de productividad en distintos eslabones de la cadena por eso hoy se están atendiendo a unos 700 productores en acuerdo con los cooperativas con fondos de Inefop", señaló.

El ministro destacó como logros de este año la reapertura del mercado japonés con el sistema de trazabilidad como uno de los principales argumentos. También la apertura de EEUU para carne ovina con hueso, y dijo que ya se concretaron varios envíos de productores familiares colonos. También destacó la reciente firma de protocolos con China para exportar en mejores condiciones carne, maíz y cebada.

Además defendió la ley de riego después de que fracasó este año la iniciativa de juntar firmas para plebiscitar su derogación.

"No privatiza el agua y no es más contaminante, al contrario, mejora sustancialmente las condiciones que regían con una ley anterior. Pero lo más importante: fue creada para ayudar a pequeños productores familiares, que sin esta herramienta colectiva no podrían acceder al agua. El gobierno dispuso de 15 millones de dólares para apoyar la producción familiar con el uso del agua, pero acá queda mucho por hacer. Estamos llegando al 47% de los productores familiares y queremos llegar a todos", afirmó.