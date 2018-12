Galería “El ojo de los 60” en el Parque Rodó El Centro de Fotografía de Montevideo presenta "El ojo de los 60" del francés Roger Kasparian.

Actualizado: 19 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

La fotogalería en el Parque Rodó se podrá ver del 19 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019.

El ojo de los 60

Desde 1962, y durante diez años, Roger Kasparian (París, 1938) persiguió y fotografió a los músicos y artistas más importantes de su época: desde los representantes de la movida yé-yé francesa hasta las bandas anglosajonas que empezaban a conquistar el mundo, como The Beatles y The Rolling Stones. Pero no fue hasta el 2013 que su obra fue descubierta y salió finalmente a la luz.

Kasparian nació en el seno de una familia armenia en las afueras de París. Se crió en el estudio fotográfico de su padre, donde aprendió las técnicas de captura, revelado e impresión fotográfica. En 1962, con 23 años, comenzó a trabajar como fotógrafo independiente para revistas musicales y casas discográficas. Así se convirtió en testigo y documentalista de una generación que haría historia.

Por su objetivo pasaron The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Beach Boys, Chuck Berry, The Kinks, Ray Charles, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, y muchos otros. Kasparian los fotografiaba en la calle, en el metro, en los aeropuertos y en los escenarios. Las imágenes funcionan como evidencia de un tiempo germinal y prometedor: la inocencia y la juventud fueron determinantes pero tan fugaces como el disparo de su Nikon.

Hoy, a los ochenta años, Roger Kasparian disfruta de un reconocimiento tardío. Después de una primera exposición en 2013 en la Snap Galleries de Londres, su trabajo recorre el mundo y ya se plasmó en un documental (L’oeil des 60’s) y un libro (Archives inedites d’un photographe des sixties). Cuando creíamos que ya estaba todo dicho sobre una de las épocas más efervescentes del siglo XX, llega este archivo de gran valor documental que nos revela una nueva cara del rock y de la juventud de los 60.