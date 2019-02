“Chalecos amarillos” cumplen tres meses de protestas en Francia Miles de "chalecos amarillos" manifestaron este sábado en París y organizaron concentraciones en otras partes de Francia, tres meses después del nacimiento de este movimiento de protesta social que persiste a pesar de que empiezan a perder apoyo en la opinión pública.

Actualizado: 16 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Hacia las 14H00, unos 10.200 "chalecos amarillos" participaban de las manifestaciones en distintos puntos de Francia, entre ellos 3.000 en París, según las cifras del ministerio del Interior. Estos números son inferiores a aquellos del sábado pasado cuando a la misma hora las autoridades contabilizaron 12.100 manifestantes en el país, de los cuales 4.000 en París.



En París, punto tradicional de fuertes movilizaciones, una marcha de miles de personas se reunió en la plaza de l'Étoile para descender por la célebre avenida de los Campos Elíseos, antes de cruzar los puentes sobre el Sena y proseguir la manifestación en otras grandes avenidas parisinas, constató un periodista de la AFP.



"He participado de casi todas las manifestaciones. Vemos cómo el servicio público se va al diablo", declaró a la AFP Marion, enfermera en París, que calificó de "cortina de humo" el "gran debate" lanzado por el presidente Emmanuel Macron a través de todo el país. "No creemos en eso, no vamos a participar", aseveró.



La concentración, fuertemente vigilada por las fuerzas del orden, se desarrollaba en un ambiente tranquilo, a pesar de algunos silbidos, bengalas de humo y cánticos hostiles contra la policía y el presidente francés ("¡Emmanuel Macron, venimos a buscarte a tu casa!").



"Yo he venido a 12 de los 14 actos (como denominan a estas manifestaciones)", dijo uno de los participantes de la marcha, Christophe, de 44 años. "No puedo más con este sistema podrido", agregó.



Este movimiento inédito, iniciado el 17 de noviembre y que se gestó en las redes sociales para protestar contra un nuevo impuesto al combustible, llamado "ecológico", se expandió por toda Francia y obligó al gobierno a tomar medidas sociales y lanzar un gran debate nacional.



Los "chalecos amarillos" fueron sumando múltiples reivindicaciones, que en la actualidad van desde una mejora del poder adquisitivo hasta una mayor justicia social y fiscal, pasando por una democracia más horizontal o la exigencia de referendos ciudadanos. Algunos piden la renuncia de Emmanuel Macron.

De nuevo en las rotondas

En el este de Francia, los "chalecos amarillos" volvieron a reunirse en las rotondas de los pueblos y ciudades, que fue uno de los modos de acción con los que empezó el movimiento a mediados de noviembre. "No se tolerará ningún bloqueo o filtración", dijeron las autoridades locales.



"También regresamos a las rotondas para evitar la violencia que se arma allí (en el centro) durante las manifestaciones", dijo Joelle, de 58 años, en una barricada montada por treinta "chalecos amarillos" en los suburbios de Toulouse (suroeste).



En Estrasburgo (este), unos 110 "chalecos amarillos" participaron en la única concentración de este sábado, según la policía y, en Niza (sureste), unas 50 personas se reunieron en el centro.



El sábado pasado, 51.400 manifestantes se movilizaron en toda Francia, una cifra de nuevo inferior a protestas anteriores. Sin embargo, el movimiento rechaza que esté debilitado, y sólo concede que ha habido un estancamiento de sus fuerzas.



La protesta, que contó con un amplio apoyo popular al principio, ahora se empieza a desmoronar: por primera vez, la mayoría de los franceses (56%) quiere que se detenga la movilización, según un sondeo de Elabe publicado el miércoles.



Los modos de acción de la protesta han sido ampliamente debatidos en el seno de este movimiento heterogéneo, que ha debilitado al gobierno francés obligándolo a hacer concesiones y lanzar un gran debate nacional para intentar salir de la crisis.



Pero, persiste el diálogo de sordos entre un gobierno preocupado por promover su "gran debate" y los manifestantes que denuncian una consulta de fachada.



En París, está previsto que la movilización se extienda durante todo el fin de semana, para celebrar el domingo el tercer mes con una manifestación pacífica.



AFP