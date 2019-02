Suárez no anota fuera del Camp Nou por Champions desde 2015 Luis Suárez prosiguió el martes en ante el Lyon con su particular sequía goleadora fuera de casa en 'Champions', una maldición que le persigue desde hace más de tres años y complica el pase del Barcelona a la siguiente fase.

Actualizado: 20 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

El delantero uruguayo no ha vuelto a marcar un gol fuera del Camp Nou en una eliminatoria de la Liga de Campeones desde el empate 1-1 en Roma en septiembre de 2015, una falta de puntería que empieza a notar su club.



"El Barça parece haberse quedado seco, sin gol, como ejemplifica la impotencia de Suárez, que una vez más se quedó sin marcar en un desplazamiento de Champions", escribió este martes el director del diario Sport, Ernest Folch, en su columna diaria.



El martes en la ida de octavos de final de la 'Champions', el Barcelona disparó hasta 25 veces de las que sólo 5 fueron al arco y ninguna entró.



"Esto es lo que es el fútbol, que tiras 25 veces, y unas veces metes cinco y otras no metes ninguna", dijo el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, quien volvió a defender a su 'pistolero'.

'Siempre está ahí'

"Me preocuparía si no tuviera situaciones de gol, que es lo que se le pide a un delantero y no, es un jugador que siempre pelea, que siempre está ahí, que siempre tiene ocasiones de gol, que si no las tiene las genera para los compañeros", dijo.



"Sé que es infalible porque sé que siempre va a aparecer, luego el acierto no es lo que hay que buscar", añadió el técnico azulgrana.



Suárez, al que se vio por momentos precipitado y desesperado, lo intentó de todas las maneras metiendo una cabeza para intentar desviar un tiro de Messi que se iba fuera o yendo al suelo con todo para meter el pie y enviar a puerta un disparo que paró el portero Lopes.



El uruguayo lleva 1.510 minutos sin marcar en Champions League fuera de casa, que se traducen en 16 encuentros y en unos números impropios de un jugador de su categoría.



Un problema que este año parece haberse ampliado también al Camp Nou y es que el uruguayo todavía no ha anotado en esta edición de la máxima competición continental, a lo que se une que lleva cinco partidos oficiales sin hacer un gol.



El charrúa sigue siendo el segundo mejor goleador de la Liga española con 15 tantos, pero está lejos de los 22 de su compañero y capitán Leo Messi, que encabeza la tabla y se ha convertido en el auténtico soporte del conjunto azulgrana.

¿Cansancio y falta de comunicación?

Suárez inició la temporada de la mejor manera, pero con el paso de los días y partidos su mira parece haberse desviado.



Las salidas de sus sustitutos naturales Paco Alcácer y Munir El Haddadi, llevaron al Barcelona a reclutar a Kevin-Prince Boateng como medida de urgencia, pero el germano apenas ha jugado y el uruguayo, a sus 32 años, prácticamente no ha parado.



El cansancio podría ser una explicación a su bajón, pero el propio Suárez parecía apuntar también a otra posibilidad a principios de febrero tras un empate en Bilbao: "la falta de comunicación" entre los hombres de ataque azulgrana.



"Son detalles en la cancha, cosas que tenemos que corregir, nos tenemos que pedir más el balón", añadió el artillero uruguayo.



Unas correcciones que tendrán que llegar pronto en vista de los próximos partidos.



Antes de jugar una peligrosa vuelta de octavos de 'Champions' contra el Lyon, el 13 de marzo en el Camp Nou, el Barcelona visitará al Sevilla el sábado en Liga y la próxima semana tendrá dos desplazamientos al Santiago Bernabéu en la vuelta de semifinales de Copa (1-1 en la ida) y en Liga.



Suárez vivió uno de sus mejores momentos esta temporada al marcar un triplete al Real Madrid a finales de octubre en el campeonato español (5-1), tal vez estos nuevos enfrentamientos contra los blancos sean la ocasión para volver a resurgir.



AFP