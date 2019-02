París 2024 abre la puerta olímpica al breakdance El breakdance como deporte olímpico: los organizadores de París-2024 lo incluyeron este jueves en su lista de deportes invitados propuestos para los Juegos de ese año en la capital francesa, junto a la escalada, el surf y el skate.

21 de febrero de 2019

La elección de estos deportes responde al deseo de dar a la cita "una dimensión más urbana, más de deporte de naturaleza, más artística", explicó Tony Estanguet, presidente de la organización de París-2024, durante una presentación en el barrio parisino de La Defense.



Esta selección, que se añadiría a los 28 deportes ya en el programa, debe todavía ser validada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en diciembre de 2020.



El breakdance, una danza acrobática surgida de la cultura hip-hop, se estrenaría así en unos Juegos Olímpicos en 2024, mientras que los otros tres deportes están ya invitados para Tokio-2020.



El breakdance estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) de Buenos Aires en 2018, bajo forma de duelos ("batallas") decididos por jueces. Los candidatos podían clasificarse enviando un vídeo por internet. Esta disciplina está adscrita a la Federación Mundial de Danza Deportiva (WDSF).



"En Francia, en el seno de la Federación, el hip hop existe desde hace quince años, pero bajo una forma escénica, no con batallas. No hay campeonato de Francia de breakdance, sino algunas competiciones a nivel regional. Todavía queda trabajo", reconoce Charles Ferreira, presidente de la Federación Francesa de Danza Deportiva.



El breakdance es uno de los elementos fundadores de la cultura hip-hop junto al grafiti, el 'deejaying' (DJ) y el rap.



La disciplina no está en gran medida estructurada, con competiciones organizadas a menudo por los propios bailarines, colectivos o asociaciones. Sólo una gran competición mundial se consolidó por ahora, la BC One (Break Championship), ideada hace 15 años por la marca Red Bull.



El COI y el Comité de Organización francés (COJO) habían anunciado que el número de deportistas sería de alrededor de 10.500 para los Juegos de 2024, lo que limitaba las opciones de los deportes colectivos. El COJO había indicado también que los deportes invitados no iban a necesitar la construcción de nuevas infraestructuras permanentes.



En total, estos nuevos deportes deberían representar unos 248 participantes, respetando la paridad entre hombres y mujeres.

"Para la gente"

Las sedes de las tres disciplinas urbanas (breakdance, skate, escalada) no fueron decididas, subrayó Tony Estanguet.



Para el surf, Biarritz, aliada a otras tres localidades costeras del sudoeste de Francia (Capbreton, Hossegor, Seignosse), presentó ya una propuesta para acoger la disciplina, igual que Lacanau (cerca de Burdeos).



El presupuesto total previsto de los Juegos Olímpicos de París-2024 es actualmente de 6.800 millones de euros: 3.800 millones desde el sector privado (COI, patrocinadores, venta de entradas) y 3.000 millones destinados a las obras necesarias, 1.500 de ellos aportados por los poderes públicos.



Además de los deportes invitados, los organizadores de París-2024 abordaron este jueves la necesidad de tener unos Juegos "dirigidos a la gente, para la gente", según las palabras utilizadas por Estanguet.



En otras palabras, París-2024 propondrá al gran público, a los espectadores, involucrarse en los preparativos del evento y participar de la fiebre olímpica con actos deportivos y la organización de un maratón, cuyos detalles no están todavía definidos.



"Con París-2024, los espectadores de los Juegos se convierten por fin en actores de los Juegos", aseveró Estanguet.



La lista de deportes invitados anunciada este jueves refleja la voluntad del COI y del COJO de llegar a un público joven. Entre los decepcionados, deportes que llevan tiempo llamando a la puerta olímpica, como el squash o la petanca, u otro como el kárate, que sí estará en Tokio-2020 y quedó fuera para París-2024.



Estanguet insistió en la necesidad de "hablar a las nuevas generaciones" y destacó la necesidad de dirigirse hacia "deportes especialmente vivos en las redes sociales".



