Para el BCU no hay indicios de transferencia multimillonaria de Venezuela a Uruguay El presidente del Banco Central de Uruguay (BCU), Alberto Graña, dijo este jueves que no hay indicios ni sospechas de la transferencias de dinero del banco estatal Bandes de Venezuela a la plaza local como denuncian opositores de ambos países.

Actualizado: 22 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Graña compareció en el Parlamento ante una comisión en audiencia solicitada por la oposición y sostuvo que "no hay nada sospechoso" en el aumento de depósitos de venezolanos no residentes en la filial uruguaya del Bandes.

"No lo hay porque han sido debidamente controlados en toda la cadena", indicó Graña a los medios tras declarar ante la comisión. Acotó que esos depósitos aumentaron en 43 millones de dólares en el 2017.

Graña subrayó que no existen indicios de una transferencia multimillonaria de fondos a su país y que no le corresponde al BCU averiguar si se intentó realizarla.

"El formato que adquiere esa transferencia para que pase de un banco a otro es a través de un mensaje electrónicos usados en la banca internacional....ese mensaje electrónico no llegó, o sea, no existió, no ocurrió", declaró.

Dos diputados opositores pidieron el lunes a la justicia ampliar una denuncia que habían efectuado en mayo de 2017 sobre negocios del gobierno uruguayo con Venezuela.

En esta nueva instancia se aludió a aumentos de depósitos en la filial uruguaya del Bandes. Para los denunciantes esos nuevos depósitos provienen de "gente vinculada indudablemente al gobierno de Nicolás Maduro"

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, denunció hace dos semanas que el gobierno de Maduro estaba "tratando de mover desde Bandes un dinero (...) a Uruguay". Precisó que serían entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.

AFP