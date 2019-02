La adolescente sueca Greta Thunberg moviliza a los jóvenes en París en favor del clima Unos 200 jóvenes se congregaron el viernes en París en torno a la adolescente sueca Greta Thunberg, nuevo ícono de la lucha contra el cambio climático, en la segunda jornada de una movilización francesa por esta causa.

Actualizado: 22 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Rodeada por decenas de periodistas, la joven militante, convertida en símbolo de esta lucha medioambiental, participó en una rueda de prensa en la plaza de la República de París.



La joven dejó sobre todo hablar a otros representantes de su movimiento "Fridays for future" ("Viernes para el futuro"), llegados de varios países europeos.



"Deseo que los adultos asuman su responsabilidad. Hacemos huelga porque la gente no hace nada" declaró la alemana Luisa Neubauer, de 20 años.



Greta Thunberg, de 16 años, se hizo célebre al hacer huelga en su escuela todos los viernes desde el verano boreal pasado, ante el Parlamento de Estocolmo para pedir a los diputados que se hiciera más contra el cambio climático.



Desde entonces, otros jóvenes de otros países han imitado la acción. La juventud belga se movilizó el jueves por séptima semana consecutiva, con 7.500 personas en las calles de Bruselas.



La joven sueca, que desfiló con ellos, había exhortado a la Unión Europea a que se dote de un objetivo de reducción del 80% de las emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030.



"No he escuchado ninguna promesa concreta de parte de los dirigentes y responsables políticos, dicen simplemente que harán lo que puedan", declaró entonces Greta Thunberg.



El movimiento ha sido seguido en Alemania, Australia, Gran Bretaña y, más tímidamente, en Francia.



AFP