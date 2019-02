“¿Quién es Lugano? ¿El rey de fútbol?” Richard "Chengue" Morales criticó a Diego Lugano, a Andrés Scotti y a las autoridades de la Mutual.

Actualizado: 26 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Morales, secretario general de Asociación Inclusiva de Fútbol, dijo en Sport890 que aceptó integrar este grupo porque la Asociación de Futbolistas Uruguayos dejó "excluidos" a los futbolistas de la Divisional C.

"Lamentablemente los dejaron un poco excluidos, quedaron afuera de todo a pesar de que estos muchachos de la C habían acompañado a Más Unidos Que Nunca en su momento, pero se ve que ahora no los precisaron más y quedaron afuera de todo", expresó.

"Decidí apoyarlos sin ningún fin de lucro, tema económico ni nada que se le parezca, y tampoco con ninguna manija de ninguna empresa, ni Paco, ni nada", añadió.

"Tengo muy buena relación, soy muy agradecido de todo lo que me ha dado Casal, pero en este caso aprticular no tiene nada que ver. Es una convocatoria totalmente particualr de muchachos que necesitaban a jugadores que sepan lo que son las carencias de la Divisional", dijo el 'Chengue'.

El pasado viernes los jugadores de la Selección, la Asociación de Futbolistas del Interior y la Mutual comunicaron en conjunto que solo reconocen a la Asociación de Futbolistas del Uruguay como la asociación "más representativa de los futbolistas".

Otros jugadores que integran la nueva AIF son Carlos Aguilera, Fernando Álvez, Venancio Ramos, Enrique Peña y Marcelo Sosa, entre otros.

"No estuve de acuerdo en que Scotti haya sido puesto en la AUF. Tendrían que haberlo votado todos los jugadores. ¿Por qué tuvo que ser Scotti? ¿Porque lo pone Lugano? ¿Lugano quién es? Parece que es el rey de fútbol, eso de mucha rabia e impotencia", señaló.

Morales aclaró que "no es nada contra él" pero opinó que Lugano "está tomando decisiones basadas no sé en qué". "Me da mucha impotencia porque cuando nosotros estábamos no se manejaban así las cosas, era todo consensuado por todos los jugadores. Ahora parece que hay un jugador de fútbol solo que hace y deshace las cosas a su manera", agregó.

"Lugano el objetivo que tiene es ser presidente de la AUF. Ojalá que sea presidente de la AUF, pero que no se olvide de dónde viene y dónde empezó", afirmó.

"Sería buenísimo si lo votan todos los jugadores. No por ser el capitán de la selección, sino Paolo Montero tendría que ser presidente", agregó el 'Chengue'.