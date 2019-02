Santos y River Plate se juegan la permanencia en la Sudamericana River Plate visitará esta noche al Santos de Jorge Sampaoli buscando continuar en la Copa Sudamericana 2019 en un partido a puertas cerradas por una sanción al club brasileño.

Actualizado: 26 de febrero de 2019

Equipo "reducido"

Santos, que vuelve a disputar el segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol tras nueve años de ausencia, enfrentará a su rival confiado en sus resultados en el torneo paulista, que lidera con 19 puntos, y en que necesita solo una victoria simple para pasar a la segunda ronda tras el 0-0 en la ida en Montevideo.



Un empate sin goles derivaría en definición por penales, mientras un empate con goles clasificaría a los uruguayos.



Sampaoli, quien desembarcó en Santos en diciembre pasado luego de la prematura eliminación de Argentina en octavos de final del Mundial de Rusia-2018, anticipó que jugará con un "grupo reducido".



"Nos toca el martes una final y sabemos que no contamos con muchos jugadores que hoy jugaron porque no están inscritos, no han llegado a tiempo, entonces tenemos que jugar con un grupo reducido en esta instancia", dijo Sampaoli a la prensa el sábado tras el clásico paulista ante Palmeiras, que cerró sin goles.

Sin hinchada

Los de Sampaoli jugarán a puertas cerradas cumpliendo una sanción de la Conmebol durante su participación en la Copa Libertadores de 2018. En agosto, hinchas del "Peixe" causaron violentos disturbios e ingresaron al campo de juego en el partido de los cuartos de final en Sao Paulo ante Independiente de Argentina, que logró clasificar.



En el partido de ida, Santos perdió 3-0 de acuerdo con una sanción de la Conmebol por haber inscrito irregularmente al uruguayo Carlos Sánchez, quien tenía una vieja suspensión cuando militaba en River Plate de Argentina.



"Es importante recordar que el club, además de no poder contar con la presencia de sus hinchas dentro del estadio, podría sufrir sanciones en caso de eventuales confusiones, protestas o manifestaciones en sus alrededores. Como medida preventiva, el club recomienda al hincha que no vaya al Pacaembú", dijo Santos en un comunicado el viernes.



Pese al contexto, los santistas están optimistas. "Tenemos otro juego difícil por la Sudamericana. Será a puerta cerrada, en una atmósfera diferente, pero el equipo está preparado para conseguir la plaza a la próxima fase", expresó Matheus Ribeiro tras el entrenamiento del domingo.



Santos es uno de los ocho equipos brasileños que podrían ser descalificados de la Copa por inscribir fuera de plazo las listas de buena fe de sus jugadores para los torneos internacionales de la Conmebol de este año. Seis equipos chilenos, cinco paraguayos y dos venezolanos también habrían cometido la falta.



La Conmebol aclaró que su Tribunal Disciplinario estudia el caso y por ahora los implicados seguirán participando "con normalidad" en los torneos.

Impulso tras goleada

Los dirigidos por Jorge Giordano viajaron a Brasil optimistas tras golear 4-1 en la segunda fecha del torneo Apertura, en el que suma cuatro puntos.



Giordano además dijo que usará casi la misma alineación del partido de ida.



El partido está previsto a partir de las 19:15 en el estadio Pacaembú.



Posibles alineaciones



Santos: Vanderlei - Victor Ferraz, Felipe Aguilar Mendoza, Gustavo Henrique - Edilson Orinho, Carlos Sánchez, Alison Lopes, Jean Mota Oliveira de Sousa, Diego Evaristo, Jonathan Copete - Derlis Gonzalez. DT: Jorge Sampaoli.



River Plate: Gaston Olveira - Claudio Herrera, Ivan Silva, Agustin Ale, Luis Olivera - Maximiliano Calzada, Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche - Mauro Da Luz, Juan Plada, Juan Manuel Olivera. DT: Jorge Giordano.



