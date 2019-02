Nuevo centro, mismas críticas: empezó a funcionar el Instituto de ciegos Artigas Hace un mes comenzó la rehabilitación de personas ciegas en el Instituto Nacional General Artigas y un grupo de usuarios y egresados del Cachón dicen que todavía no está listo.

27 de febrero de 2019

A fines de 2015, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) había anunciado la “inminente” puesta en funcionamiento de Instituto Artigas y junto a ello el cierre del Centro Tiburcio Cachón, que realiza rehabilitación para personas ciegas. Sin embargo, un grupo de usuarios y egresados del Cachón logró impedir el traslado con una ocupación del centro durante 70 días porque consideraba que no estaban dadas las condiciones para el cambio.

Tres años después, el Mides anunció que comenzó la rehabilitación en el Artigas y el grupo de usuarios que se opuso dijo que todavía no están las condiciones al 100% y que el Cachón se deteriora. La directora del Programa Nacional de Discapacidad, Begoña Grau, explicó que por ahora ambos centros seguirán funcionando. “En el Artigas hicimos un pabellón nuevo para la rehabilitación, se acondicionó una casa que nosotros le llamamos ‘la casa de Juan’ donde las personas ciegas van a aprender cocina y tareas de limpieza. Es una casa ‘de verdad’. Se hizo la caminería nueva y la vereda accesible para que se pueda transitar por el lugar”, contó en una nota con el portal de Presidencia.

Pero algunos usuarios y egresados del Cachón tienen otra opinión. “Para nosotros lo más grave es que se están dando clases en la casona principal, que es un edificio patrimonio histórico, por lo cual no se puede modificar, y las clases son en la planta alta. Eso significa que para una persona que acaba de perder la visión, tiene que subir una escalinata que lo lleva a la planta principal y luego otra para llegar a una cocinita donde se dan clases de habilidades diarias, como prender el fuego o calentar agua. Hay profesores que nos dijeron que algunos usuarios demoran 10 minutos en subir las escaleras”, dijo a 180 Verónica Orrico, que integró la comisión de negociación en representación de los usuarios. Ella es psicóloga, hizo su rehabilitación en el Cachón y luego trabajó como técnica.

Orrico también afirmó que existen problemas de acceso al Artigas y que al mismo tiempo el Cachón se deteriora. “La caminería interna que permiten la salida por Camino Maldonado no está pronta. Sí es cierto que se hizo una por la calle Libia y se acondicionaron las veredas, pero Camino Maldonado es la principal vía de ingreso y egreso del transporte, por lo cual es importante que esté. Tampoco se corrió el semáforo, ni se colocó uno sonoro que fue prometido por la ministra. A su vez, el Cachón, que tiene todas las condiciones para hacer rehabilitación no se ha mantenido y tiene problemas eléctricos y en las cañerías y bombas que suministran el agua. En diciembre estuvieron una semana sin agua y los funcionarios tuvieron que trasladar en bidones para que todos pudieran usar los baños”, explicó.

El movimiento de usuarios que se opuso al traslado, además de la ocupación, realizó manifestaciones en 18 de Julio y estuvo activo durante la interpelación que se le realizó a la ministra Marina Arismendi en el Parlamento.

Orrico afirmó que ahora la participación de usuarios bajó porque sintieron el desgaste. “En estos dos años y medio lograron cansarnos, no solo hubo un desgaste en el edificio del Cachón, también lo sufrieron las personas que integran el movimiento. Algunos seguimos luchando por el no traslado y se incorporaron personas nuevas, que fueron al Cachón a recibir cursos, que entienden que el traslado no es el adecuado y que se apuran los egresos para cerrarlo. El movimiento ha ido fluctuando, pero sigue vigente y seguirá hasta que el Cachón cierre sus puertas porque entendemos que el Mides, al haber empezado a dar clases en el Artigas sin haber terminado las obras, se está burlando de las personas ciegas, de los legisladores que trabajaron en el tema y de la población en general porque dijo una cosa que no cumplió”, afirmó.

De la ocupación al Poder Judicial

El 14 de diciembre de 2015, después de 52 años de trabajo en rehabilitación de personas ciegas, los usuarios del Centro Tiburcio Cachón recibieron la comunicación de que el centro cerraba para mudar todo al Instituto Nacional General Artigas. La ex directora Adriana Antognazza, que hasta ese momento había estado cinco años al frente del centro, dijo que nadie la consultó sobre esto y que no se había realizado una planificación con los usuarios.

El 22 de abril de 2016, ante la falta de diálogo con los usuarios y lo “inminente” del cierre del Cachón y la ejecución del traslado, tal como lo dijo la directora del Pronadis, Begoña Grau, a No Toquen Nada en una entrevista, un grupo de personas ciegas inició una ocupación del centro que duró 70 días.

El 2 de mayo de ese año, el Mides convocó a los usuarios a dialogar y el 21 de julio la ministra Marina Arismendi se comprometió ante la mesa política del Frente Amplio a que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no mudaría los servicios del Cachón hasta que se terminaran las obras de acondicionamiento en el Instituto Artigas. También desmintió a Grau y sostuvo que nadie habló de traslado “inminente”.

La disputa terminó con una denuncia a nivel judicial, que no evitó el traslado, aunque el Mides se comprometió de nuevo a hacerlo cuando el plan de obras estuviera terminado, sin que exista una exigencia legal.