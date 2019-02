Emma Thompson se rehúsa a trabajar con exjefe de Disney acusado de acoso La dos veces ganadora del Óscar Emma Thompson renunció a un proyecto en el joven estudio de animación Skydance, tras la contratación de John Lasseter, el exjefe de Disney acusado de acoso sexual, para dirigirlo.

Actualizado: 27 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

En una carta dirigida a la junta directiva de la compañía a finales de enero, Thompson explicó sus motivos para no trabajar con Lasseter, en el marco de movimientos como el #MeToo en contra del abuso en la industria.



"Sólo puedo hacer lo que me parece correcto en estos tiempos difíciles de transición y de toma de conciencia colectiva", escribió la actriz británica de 59 años.



"Soy consciente de que si las personas que han hablado, como yo, no adoptan este tipo de postura, será muy poco probable que las cosas cambien al ritmo necesario para proteger a la generación de mi hija".



La representante de Thompson, Catherine Olim, confirmó a la AFP el contenido de la carta, que fue publicada este martes en el diario Los Angeles Times.



La contratación de Lasseter fue anunciada el 9 de enero. El creador de "Toy Story" anunció su renuncia como director creativo de Disney en junio de 2018, tras un año de licencia por varias denuncias de conducta inapropiada en su contra.



El presidente de Skydance Media, David Ellison, aseguró entonces que la decisión de contratarlo "no fue tomada a la ligera".



Pero Thompson, que prestaría su voz para "Luck" de Alessandro Carloni, cuestionó que se le quiera dar una "segunda oportunidad" al ejecutivo.



"Pero aparentemente va a cobrar millones de dólares por recibir esa segunda chance. ¿Cuánto dinero están recibiendo los empleados en Skydance por dar esa segunda oportunidad?", preguntó la actriz.



"Si un hombre se ha pasado décadas tocando a mujeres de forma impropia, ¿por qué querría una mujer trabajar para él, si la única razón por la que no va a tocarla de manera impropia es porque su contrato le obliga a portarse 'con profesionalidad'?", siguió.



"Si John Lasseter estuviera abriendo su propia compañía, entonces cada empleado tendría que decidir si darle o no esa segunda oportunidad, pero los empleados de Skydance que no quiera dársela tiene que quedarse y sentirse incómodos o perder sus trabajos. ¿No debería ser John Lasseter quien pierda su trabajo si los trabajadores no quieren darle una segunda oportunidad?", preguntó.



Lasseter es reconocido por transformar a Pixar de un pequeño departamento gráfico de Lucasfilm en el estudio de animación más exitoso del mundo y también por rescatar a Walt Disney Animation de la quiebra.



AFP