Trump según su exabogado: “racista” y “estafador”

Según una declaración publicada en el periódico The New York Times y otros medios estadounidenses, Cohen va a calificar al presidente de "racista" y "estafador". También lo acusará de saber de antemano que Wikileaks iba a publicar informaciones sobre Hillary Clinton.

Cohen declarará que se le instruyó para mentir sobre un proyecto inmobiliario en Rusia en medio de la campaña presidencial.

Trump, actualmente en Vietnam para una segunda cumbre con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, ha intentado desacreditar a su exabogado: "Michael Cohen era uno de mis muchos abogados (desafortunadamente) [...] Está mintiendo para reducir su sentencia de prisión", escribió en Twitter.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!