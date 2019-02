Defensor empató con Mineiro y quedó afuera de la Libertadores El Atlético Mineiro clasificó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Libertadores-2019 al empatar sin goles con Defensor en Belo Horizonte, cerrando una eliminatoria que los brasileños traían muy encarrilada de la ida con el 2-0 que lograron en Montevideo.

Actualizado: 28 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Sin apenas resistencia de los uruguayos, el 'Galo' no tuvo problemas para hacerse con el control del balón, pero le faltó efectividad y tensión para imponerse a un Defensor que tampoco supo aprovechar la expulsión de José Welison por doble amarilla en el 55.



Tras dejar fuera a los uruguayos Danubio y Defensor, el Mineiro accede así al Grupo E de la Copa donde ya le esperan Nacional de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay y Zamora de Venezuela.



Campeón continental en 2013, el 'Galo' se estrenará el próximo miércoles ante los paraguayos.

Bajo control

Había dejado muy adelantado el trabajo el Mineiro en Montevideo, aunque no hubiera sido la primera vez que los de Levir Culpi se llevaban un susto rumbo a la fase de grupos.



En ese mismo estadio Independencia, hace dos semanas, los brasileños sufrieron hasta el final para frenar la remontada del Danubio, a quien dejaron resucitar tras endosarle tres tantos en media hora.



No querían pasar ahora por lo mismo, después de su fácil tránsito por Montevideo en la ida y ya con la resolución de la Conmebol en el bolso tras la polémica de las inscripciones tardías, que se solucionará con una multa.



Y así lo avisó el ecuatoriano Juan Cazares, que a los cuatro minutos mandó una bomba al palo de Gastón Rodríguez, a quien ya había colado un cabezazo en la ida.



El balón y el control era de los locales, que más tarde volverían a asustar con un testarazo de Patric, pero la falta de arrojo de un Defensor que nunca creyó en la remontada fue bajándole las revoluciones al 'Galo', con la cabeza ya en el Cerro Porteño.



Las mejores ideas volvían a salir de las botas de Luan, el más activo en la primera mitad, que fue quien tras una gran internada por la derecha sirvió una centro envenenado para Ricardo Oliveria a la media hora.



No llegó por poco el viejo rockero del 'Galo', que a sus 38 años ha comenzado volando la temporada y lleva ya nueve tantos, cuatro de ellos en esta Libertadores recién nacida.



También sería después Luan quien le serviría a Fabio Santos otro buen pase en profundidad por la izquierda, que retuvo a tiempo Rodríguez antes de un descanso que llegó sin todavía tener noticias de un Defensor ausente, del que apenas se había visto nada tras la polémica clasificación ante el Barcelona de Ecuador.

Tarde

Volvieron más activos los uruguayos, que se aproximaron más que nunca a la tranquila portería de Víctor al regresar del descanso. Pero el primer sobresalto serio para el Mineiro llegaría del centro del campo, donde el volante Welison realizó una dura entrada a López, que le valió la segunda amarilla.



Con 35 minutos todavía por delante, los locales se quedaban con 10 y, aunque no parecía una ventaja suficiente para despertar a Defensor, complicaba el plácido tránsito que hasta entonces parecía la clasificación del 'Galo'.



Pusieron todo arriba los uruguayos, que a punto estuvieron de adelantarse con un peligroso tiro lejano de Rabuñal a la media hora, y mostraron a partir de entonces su mejor cara. Enchufados, por fin, volvieron a rozar el tanto con Piquérez en los últimos minutos, pero era ya demasiado tarde.



La eliminatoria, y la plaza, hacía una semana que eran del Mineiro, que entra oficialmente en esta Libertadores poniendo su candidatura sobre la mesa.



