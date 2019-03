“Voy a ser candidato a la Presidencia de la República” Julio María Sanguinetti confirmó su precandidatura a la Presidencia y dijo que el balotaje será entre quienes creen que Venezuela es una democracia y quienes consideran que es una dictadura.

Actualizado: 01 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

En una rueda de prensa en su casa, con transmisión en vivo desde sus redes sociales, Sanguinetti confirmó que irá por la Presidencia en las elecciones de este año.

"Hoy es 1° de marzo, es un día emblemático desde 1830, que marca el inicio de los gobiernos. Por eso mismo nuestro presidente hoy inicia su último año de gobierno. Nosotros estamos mirando al otro 1° de marzo, dentro de un año exactamente, que esperamos ser parte de una coalición", dijo.

"Ya nos tocó una vez conducir un cambio en paz, ahora vamos a ser parte de nuevo de otro cambio en paz", señaló.

El expresidente dijo que "la idea de coalición es fundamental, no se trata de oposición por oposición, se trata de construir una alternativa, eso le tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Quien está en la presidencia sea el primer maestro y también el primer policía".

"A mi edad se imaginan que no ha sido una cosa sencilla. Hice toda una campaña de precalentamiento, de pretemporada el año pasado, salió bien, la gente respondió, y se viene una avalancha que es la que me lleva hoy hasta aquí. Esa marea me trajo hasta aquí, vamos a ver a dónde me lleva en el futuro", afirmó.

Balotaje con Venezuela en el medio

"Venezuela no es un debate internacional simplemente, es una definición de principios y de valores. Es definición sobre la libertad, la libertad de prensa, sobre la economía, sobre la economía de mercado, sobre la inserción internacional", dijo Sanguinetti.

"El desastre de Venezuela divide aguas, y el balotaje esta vez no va a ser entre dos partidos ni entre Juan y Pedro. Va a ser de un lado los que creen que Venezuela es una democracia y del otro lado los que creemos que es una dictadura. No hay democracia sin partidos ni libertad de expresión", afirmó.

"Dinosaurio"

De ganar la Presidencia, Sanguinetti asumiría su cargo con 84 años. Consultado por esto, contestó: "Adenauer se retiró del gobierno con 88 años y había reconstruido Alemania. Y Nerón a los 31 prendió fuego Roma.... La edad puede servir tanto para una cosa como para la otra".

Sobre el final de la rueda de prensa llamó a acercarse a su esposa Martha Canessa, quien dijo que no esperaba que el expresidente volviera a ser candidato y hasta reconoció que preferiría que se presente a las elecciones de Peñarol.

Además recordó que llevan más de 60 años juntos. Ante esto, Sanguinetti comentó: "somos dinosaurios, sobrevivientes de una especie en extinción".