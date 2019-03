Explosivo documental reabre escándalo por abusos contra Michael Jackson Para sus entusiastas fanáticos en todo el mundo, el sueño de Michael Jackson está vivo: su arte es omnipresente, su influencia cultural es incomparable y su rastro de supuestas transgresiones parece haberse esfumado.

Actualizado: 02 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Pero un nuevo documental sobre las acusaciones de pedofilia contra el rey del pop sacudió la reluciente fachada al presentar con escabrosos detalles las historias de dos hombres que aseguran que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años cuando eran menores.

"Leaving Neverland", una película de cuatro horas del director británico Dan Reed, es considerada tan potencialmente devastadora, que en su estreno en enero en el Festival de Cine de Sundance había asesoramiento psicológico a disposición.

La cadena de cable estadounidense HBO la emitirá en dos partes a partir del sábado.

El documental está centrado en James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36, que rememoran hechos separados de cómo su ídolo abusó de ellos cuando eran niños.

Ambos describen cómo los atrajo el cantante: los invitó a involucrarse en su vida de ensueño, se ganó la confianza de sus familias y los manipuló para que mantuvieran su relación sexual en secreto.

"Tú y yo fuimos unidos por Dios", aseguró Robson que le dijo Jackson.

Las madres de ambos también cuenta cómo fueron seducidas por el culto a Jackson y la culpa que sienten por haber dejado a sus hijos meterse de pleno en el mundo del astro del pop.

Robson, originalmente de Australia y actualmente un reconocido coreógrafo, conoció a Jackson cuando tenía cinco años después de ganar una competencia de danza.

El astro lo invitó a su mansión Neverland en California, donde según Robson, que entonces tenía siete años, comenzó el abuso.

En el film describe cómo su relación sexual "escaló rápidamente" y que el cantante le decía: "Así es como nos demostramos el amor mutuo".

Safechuk - que aseguró que el abuso en su contra comenzó a los 10 años, después de participar en una publicidad de Pepsi junto a Jackson - cuenta una historia similar. Dice que el astro le dijo que si alguien se enteraba, sus vidas "habrían terminado".

Décadas de negación

Esta no es la primera vez que se ventilan públicamente acusaciones de abuso contra Jackson, pero sí es la primera explosión del escándalo desde que murió de sobredosis a los 50 años, hace casi diez años.

Los administradores de su patrimonio defendieron con vehemencia al cantante y demandaron a HBO por 100 millones de dólares por "asesinato póstumo de personaje", y aseguran que viola un acuerdo para no hablar mal del ícono del pop, una condición establecida para emitir uno de sus conciertos.

En 1993 Jackson fue acusado de abusar de un niño de 13 años y cerró el caso con un acuerdo extrajudicial. En ese entonces Robson y Safechuck aseguraron que el músico nunca los tocó.

En 2003 se ventilaron nuevas acusaciones en un juicio dramático. Safechuk se mantuvo al margen, pero Robson testificó a favor de Jackson, que fue absuelto.

Pese a que fueron consultados en varias ocasiones por las autoridades y sus familias, ninguno de los hombres modificó su historia hasta hace poco, cuando fueron padres. Ambos presentaron sus propias demandas, que fueron desechadas porque habían prescrito.

"Uno lo ama de muchas maneras. Y luego se da cuenta que Michael te hace esas cosas que no son sanas", dijo Safechuk. "Es realmente difícil convivir con esos dos sentimientos. Aún hoy en día estoy luchando con eso".

"Pedófilo prolífico"

"Leaving Neverland" se presenta tras la debacle del poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein por las acusaciones de abuso y acoso en su contra, y mientras el cantante de R&B R. Kelly enfrenta nuevamente a la justicia por su historial con menores.

Para Robert Thompson, experto en cultura pop de la Universidad de Syracuse, la emisión del film en el contexto actual de #MeToo es clave: el juicio de Jackson es relativamente reciente, pero "en muchos aspectos, ha crecido la concientización".

"Sin duda puedo ver cómo un documental como este podría cambiar completamente su legado", consideró Thompson.

La amplia finca de Jackson vuelve a estar en el mercado por 31 millones de dólares, un 70 por ciento menos del precio que se pedía hace cuatro años, según The Wall Street Journal.

Diane Dimond, una periodista que cubrió la saga Jackson durante años y escribió un libro sobre el tema, dijo que cree que podría haber más hombres que salgan a hablar.

"Era un pedófilo prolífico que hizo lo que hizo delante de nuestras narices porque sabía que era adorado y que podía salirse con la suya", apuntó.

"Olas de impacto"

Sin embargo, los fans creerán siempre "que era como Jesús", según Dimond.

"De alguna forma Jackson, aún hoy en día, toca una fibra sensible en la gente", añadió.

Thompson coincide y dice que hay pocas chances de borrar el legado artístico del cantante, incluso si su reputación se ve empañada.

"Desde el punto de vista racional de la historia, no podemos decir de manera retroactiva que no, que Michael Jackson no cambió la historia del pop mundial, porque sí cambió la historia del pop mundial", consideró Thompson.

"Las olas del impacto que causó no fueron olas, fue un tsunami".

Para Safechuck, a quien durante el documental se lo ve de manos temblorosas, es una declaración de que suena demasiado cierta. "Dicen que el tiempo cura todas las heridas", dijo. "Pero no creo que el tiempo cure esta. Sólo se pone peor".