Homenajes a Keith Flint revelan el lado amable del cantante de Prodigy El mundo de la música rindió homenaje el martes al cantante del grupo británico de electrónica The Prodigy, Keith Flint, hallado muerto la víspera en su casa, esbozando el retrato de un hombre tremendamente afable tras la diabólica imagen que encarnaba sobre el escenario.

Actualizado: 05 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

El cadáver del cantante británico de 49 años, icono de la escena rave de los años 1990, conocido por sus tatuajes, piercings y pelo en cresta, fue descubierto en su casa del condado de Essex, en el sudeste de Inglaterra, por la policía local.

"Se quitó la vida", explicó otro de los fundadores de la banda, Liam Howlett.

El diario británico The Sun relataba el martes los últimos días del cantante, sumido en una "agonía secreta" según este tabloide por la ruptura con su esposa, la DJ japonesa Mayumi Kai, y la puesta en venta de su casa en Dunmow, al este de Londres.

El anuncio de su muerte conmocionó a los fans de The Prodigy y provocó emotivas reacciones de figuras del mundo musical.

Era un "héroe", un "ángel", un "santo", dijo la rapera estadounidense Azealia Banks al diario británico The Guardian. "Nunca olvidaré nuestro encuentro en Australia. La oportunidad de estar en el escenario contigo", añadía, agregando: "has estado en el origen de los elementos fundamentales de mi expresión creativa".

"Triste de conocer la muerte de Keith Flint," afirmó por su parte el guitarrista de Queen, Brian May, en Instagram, afirmando que también él quedó marcado por un encuentro con Flint.

"Estaba entre bastidores en un festival en el que Prodigy tocaba poco después del lanzamiento de 'Firestarter'" en 1996 y, dado el estilo musical muy diferente de Queen, "asumí que nos odiaría", dijo May.

"Así que simplemente hice un gesto con la cabeza como señal de respeto cuando lo vi", recordaba. Entonces Flint "vino corriendo (...) y pasó cinco minutos diciéndome muy calurosamente lo mucho que le gustaba nuestra música".

Después de eso, "lo percibí de una manera muy diferente", admitía.

También el cantautor inglés James Blunt, criticado por algunos por su tendencia a las baladas románticas, lo describió como una persona de carácter afable y generoso.

Durante una ceremonia de premios, contó en Twitter, había tenido que sufrir un desaire del líder del grupo Blur, Damon Albarn, y las burlas del exguitarrista de Oasis, Noel Gallagher, pero Flint le dio su apoyo.

"Vino hacia mí, me tomó en sus brazos y me dijo lo feliz que estaba con mi éxito", recordó. "En nuestro oficio, no hay premios por ser amable, pero si lo hubiera, este Grammy sería tuyo".

AFP