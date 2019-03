Federer, tras ganar 100 torneos de la ATP: “No soy Superman” El tenista suizo Roger Federer continúa saboreando el título 100 de su carrera, logrado el domingo en Dubai, pero dice tomar distancia de los numerosos elogios recibidos en los últimos días antes de comenzar su andadura este fin de semana en el Masters 1000 de Indian Wells.

Actualizado: 07 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

"El problema es que la gente siempre eleva a los atletas al estatus de Superman, como si fuéramos superhombres y esas cosas", dijo el suizo ante la prensa.

"No me veo así, la perfección no existe. Todos tenemos defectos y yo también", agregó tras una oleada de elogios tras su gesta en Dubai.

Federer ha ganado 20 títulos de Grand Slam y 100 campeonatos en total luego de batir en la final el pasado domingo al griego Stefanos Tsitsipas por un doble 6-4.

"Es un logro que nunca pensé que alcanzaría y en el que solo pensé hace nueve meses o un año, cuando ya había ganado 96 o 97", explicó ante los medios.

"Es genial conseguirlo en el primer intento en vez de tener que llegar a cada torneo y que me pregunten: '¿Va a ser esta la semana en la que vas a ganar el número 100?' Y yo tenga que responder: 'Espero que sí'", sentenció entre risas.

El europeo, cuarto sembrado en el desierto californiano, buscará su sexto título en Indian Wells luego de caer el año pasado en la final ante el argentino Juan Martín del Potro, de baja en esta edición por problemas en su rodilla derecha.

AFP