Factum: 52% opina que Uruguay debe ser neutral en situación de Venezuela Una encuesta de Factum sobre las percepciones de los uruguayos respecto a la situación política de Venezuela señaló que el 52% apoya al gobierno en la decisión de permanecer neutral en el conflicto de ese país.

Actualizado: 07 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Consultados sobre qué debió hacer Uruguay en el conflicto venezolano, el 52% apoyó que el gobierno se mantuviera neutral junto con México y que buscara una solución de entendimiento con el apoyo de la Unión Europea, según la última encuesta de Factum.

Por su parte, el 39% señaló que se debió apoyar al presidente autoproclamado Juan Guaidó, mientras que el 4% dijo que lo mejor hubiera sido apoyar al presidente Nicolás Maduro. El 5% restante no opinó.

Entre los votantes del Frente Amplio, el 69% fue partidario de la neutralidad, el 6% entendía mejor apoyar a Maduro, el 21% opinaba a favor de apoyar a Guaidó, y el 4% no tenía opinión. Entre los votantes de la oposición, el 31% fue favorable a ser neutral, el 1% a apoyar a Maduro, el 61% quería dar su apoyo a Guaidó y un 6% no opinó.

En otra pregunta se consultó quién creían que era el presidente legítimo de Venezuela. El 48% respondió que era Juan Guaidó, el 35% que era Nicolás Maduro y un 17% no respondió. Los porcentajes favorables a Maduro fueron mayores entre votantes del FA (52%), aunque un 29% reconoció a jefe del Parlamento como presidente legítimo. Los votantes de la oposición consideraron en un 69% que el líder opositor era el legítimo gobernante venezolano, mientras que fueron favorables a Maduro en un 15%. Entre los indefinidos en el espectro político, 34% dio que Maduro era el presidente legítimo, 49% que era Guaidó y 18% no opinó.

También se realizó la siguiente pregunta: “¿Cuál de estas frases está más cerca de lo que piensa sobre Venezuela? 1- El gobierno de Maduro es inaceptable y hay que apoyar a la oposición, que es completamente democrática. 2- El gobierno de Maduro es inaceptable y también la oposición, que no es verdaderamente democrática. 3- El gobierno de Maduro está apoyado en el pueblo y gobierna para el pueblo, combatido por una derecha antidemocrática”.

El 44% votó la opción número 1, el 36% la número 2, y el 11% la tercera opción, mientras que el 9% no opinó. Entre votantes del FA, el 29% dijo que Maduro era inaceptable y había que apoyar a la oposición; el 45% dijo que ninguno era una opción aceptable, y el 17% fue favorable a Maduro, con 10% que no opinaron. Los partidarios de la oposición eligieron en un 62% la opción desfavorable a Maduro y favorable a la oposición venezolana; el 26% se paró en el punto medio de no apoyar a ninguno, y el 3% eligió apoyar a Maduro por sobre Guaidó, con 9% de personas que no emitieron opinión.

La encuesta se realizó en febrero sobre una muestra de 1004 casos (502 por telefonía fija y 502 por telefonía celular) compuesta por hombres y mujeres residentes en el país del ámbito urbano y rural en condiciones de votar en octubre de 2018.

Ingrese aquí para ver la ficha completa de la encuesta de Factum.