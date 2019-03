Miles de mujeres marcharon por sus derechos En un nuevo 8 de marzo miles de mujeres uruguayas marcharon en reclamo de igualdad de derechos y el fin de la violencia machista.

Actualizado: 09 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

La movilización comenzó a la hora 19 desde Plaza Libertad y culminó en la Universidad de la República.

La marcha fue encabezada por la Coordinadora de Feminismos pero dijeron "presentes varias organizaciones y colectivos feministas.

Mientras la Intersocial Faminista apela a la buena voluntad de los candidatos presidenciales, defiende, reivindica la aplicación y reclama leyes, la Coordinadora de Feminismos considera al Estado como cómplice del capitalismo, los medios y el sistema judicial en la opresión patriarcal de las mujeres y varias minorías.

"Estamos en Huelga feminista, porque estamos hartas del acoso callejero y de la violencia sexual. La cultura de la violación está para disciplinarnos. Nos remarca que las calles no son nuestras, que las noches no son nuestras. Nuestros hogares tampoco son nuestros si en ellos también nos violan. Confiemos en lo que sentimos: si decimos que NO es NO, si NO dijimos que sí también es NO. Sigamos rompiendo el silencio. ¡Ante la violencia machista, autodefensa feminista!", señaló la proclama.

La Iglesia Católica de Montevideo denunció en las redes sociales que "lamentablemente" se repitió el vandalismo con bombas de pintura contra la iglesia del Cordón, que estaba custodiada por la Guardia Republicana.

La marcha concluyó en la explanada de la Universidad, donde se encendió una fogata y se leyó la proclama.