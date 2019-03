Líder opositor, jefe parlamentario, presidente interino: ¿cómo llamar a Guaidó? La pulseada por el poder en Venezuela tiene al mundo en vilo desde el 23 de enero, cuando el jefe parlamentario Juan Guaidó desafió a Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez en la Presidencia. Pero cómo llamar a Guaidó no está exento de polémica.

Actualizado: 10 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

El portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Robert Palladino, planteó el tema esa semana durante una rueda de prensa, urgiendo a los periodistas a no caer en "la retórica del actual dictador" Maduro.



"Referirse a Juan Guaidó como cualquier otra cosa que no sea presidente interino cae en la narrativa de un presidente que ha usurpado el cargo y ha llevado a Venezuela a la crisis humanitaria, política y económica actual", dijo Palladino, en tono de reprimenda.



"Es hora de actuar en apoyo de la democracia", enfatizó.



Para Washington, que reconoce a Guaidó desde el primer momento, no hay ninguna duda de su legitimidad en base a la Constitución aprobada en tiempos del propio Chávez. Otro medio centenar de países también lo cree así.



Pero eso equivale a menos de un tercio de los 190 países que integran las Naciones Unidas. Y Maduro sigue sentado en el Palacio de Miraflores, con control del territorio y apoyo de la fuerza militar. ¿Cómo llamar entonces a Guaidó?



Para Erick Langer, experto en Latinoamérica de la Universidad de Georgetown, no hay dudas.



"Le daría el título de presidente interino porque las últimas elecciones fueron claramente fraudulentas. Y la Constitución dice que si la Presidencia está acéfala, el presidente de la Asamblea Nacional se vuelve automáticamente presidente interino hasta que se llame a nuevas elecciones", explicó a AFP.



El abogado venezolano Mariano de Alba reconoce que la situación es "atípica", pero también cree que Guaidó es el "presidente encargado" según los términos constitucionales, y Maduro un "usurpador" dado el "fraude" de los comicios de mayo pasado.

¿Autoproclamado o no?

Guaidó se declaró presidente en funciones constitucionales frente a una multitud de seguidores en Caracas, lo cual provocó reacciones encontradas.



"No fue elegido para el cargo presidencial, y su autoproclamación se basa en una lectura disputada de la Constitución", opinó Dan Beeton, del Centro para la Investigación Económica y Política con sede en Washington.



"Es una maniobra política y simbólica de Estados Unidos y sus aliados referirse a Guaidó como 'presidente'. Pero por llamarlo así no se convierte en presidente. El presidente electo es Nicolás Maduro. Incluso si los gobiernos se oponen a algunos aspectos de cómo se llevaron a cabo las elecciones de 2018", agregó.



El director del Centro para América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak, discrepa.



"No se autoproclamó", afirmó. "Asumió la presidencia interina en base a la transferencia de poder que establece la Constitución venezolana".



Christopher Sabatini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York, tampoco cree que sea correcto decir que Guaidó se "autoproclamó". Pero llamarlo presidente interino tampoco lo es porque "no tiene poder", apuntó.



"El título largo, engorroso, pero correcto, sería: presidente de la Asamblea Nacional, juramentado como presidente interino por la Asamblea según una interpretación de la Constitución", opinó.

"Ya no es oposición"

"Presidente de la Asamblea Nacional" lo llama la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un grupo de investigación y defensa de los derechos humanos que sigue de cerca lo que ocurre en Venezuela.



"Lo que está claro es que el proceso electoral de mayo de 2018 careció de las condiciones necesarias para ser considerado libre y justo. Por lo tanto, Maduro no tiene un mandato democrático. Pero la Asamblea Nacional sí", dijo Geoff Ramsey, subdirector para Venezuela de WOLA.



En Estados Unidos, los medios de comunicación, desde los grandes diarios a las cadenas de TV y la radio pública, presentan a Guaidó como "líder opositor" y "autodeclarado presidente interino".



Pero el analista Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, disiente con esa descripción.



"Estoy totalmente de acuerdo con el Departamento de Estado. No es que Guaidó se encaramó en una tarima y se autoproclamó presidente sin ningún tipo de autoridad o respaldo constitucional", dijo.



Y agregó: "No usamos 'líder de la oposición'. Ya no es oposición".



AFP