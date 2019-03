Dos exalumnos perpetran matanza en un colegio de Sao Paulo Dos exalumnos de un colegio de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, mataron este miércoles a ocho personas e hirieron a once antes de suicidarse en el establecimiento, un tipo de tragedia poco frecuente en Brasil.

Actualizado: 14 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Los fallecidos son cinco estudiantes de ciclo medio, todos varones de entre 15 y 17 años; dos funcionarias del colegio, de 38 y 59 años, y el propietario de un lavadero de autos, de 51, abatido por los agresores antes de irrumpir en el colegio Raul Brasil, precisó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo.

Entre los once heridos (siete hombres y cuatro mujeres), hay dos en estado grave.

Los atacantes, que actuaron encapuchados, fueron identificados como dos exalumnos del centro, de 17 y 25 años, que actuaron por motivaciones hasta ahora desconocidas.

Usaron un revólver calibre 38 y portaban "un arma medieval semejante a un arco con flechas", indicó el coronel Marcelo Salles, de la Policía Militar (PM).

Todos los muertos fueron baleados, precisó una portavoz de la PM.

El gobernador Joao Doria decretó tres días de luto oficial en el estado de Sao Paulo. "Es la escena más triste que he visto en mi vida", declaró, tras visitar el lugar.

Políticos y usuarios de las redes sociales debatían si la matanza es atribuible a la influencia de imágenes de tiroteos en colegios y universidades de Estados Unidos o a la prédica a favor del porte de armas del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y la bancada de la seguridad en el Congreso.

A la hora del recreo

Familiares angustiados y miembros del cuerpo de bomberos y de las fuerzas de seguridad llegaron rápidamente al lugar.

"Me enteré cuando mi hija me llamó, me dijo: 'Mamá, ven rápido, hay tiroteos, hay heridos, hay muertos", contó a la entrada de la escuela Rosa, la madre de una alumna.

El ataque se produjo a la hora del recreo.

Tras balear a quienes estaban en el patio, los dos exalumnos "se dirigieron hacia el centro de lenguas", donde se habían refugiado varios estudiantes, "y se suicidaron en un corredor", precisó Salles.

"Nos encerramos en un aula. Muchos alumnos se sintieron mal, incluso yo misma. Tratábamos de ayudarnos hasta que la puerta se abrió y pensamos que eran los bandidos, que veían a por nosotros; pero no, eran los policías (...) y salimos corriendo", contó Milene Querren Cardoso, una estudiante.

La televisora Globonews mostró imágenes de cámaras de seguridad del vecindario en las que se veían a alumnos saltando uno de los muros de la escuela y corriendo asustados.

Este tipo de ataques es excepcional en Brasil, pese a ser uno de los países más violentos del mundo. En abril de 2011, un exestudiante mató a 12 alumnos e hirió a otros 20 antes de suicidarse en la localidad de Realengo, en Rio de Janeiro.

Influencia cultural o cultura del odio

La matanza del miércoles revivió la polémica sobre la flexibilización de la tenencia de armas decretada por Bolsonaro, defensor de autorizar su porte.

En un mensaje en Twitter, el presidente expresó sus condolencias a "los familiares de las víctimas del inhumano atentado" de Suzano, que calificó como "una monstruosidad y una cobardía descomunales".

El vicepresidente Hamilton Mourao comentó: "Esas cosas no sucedían en Brasil, sucedían en otros países", pero descartó que los debates sobre las armas hubiesen podido influir en los autores del ataque.

"No veo que se trate de eso. ¿Van a decir que el arma de esos tipos era legal? Eso no tiene nada que ver. Sé que el asunto será planteado y discutido, pero es mi opinión", agregó.

"No forman parte de nuestra cultura", dijo el presidente de la corte suprema, Dias Toffoli, sobre matanzas como las de Suzano , y alertó: "No podemos aceptar que el odio entre en nuestra sociedad".

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Gleisi Hoffmann, expresó su "solidaridad con las víctimas" y agregó: "Tragedias como estas resultan del incentivo a la violencia y a la liberación del uso de armas, Brasil necesita paz".

La polémica arreciaba en las redes sociales, con el hashtag #Suzano encabezando los trending topic de Twitter en Brasil.

AFP