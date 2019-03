Solo el 1% de los perros tiene chip Julio Pintos, gerente de Cotryba, dijo a No toquen nada que la superpoblación de perros "es un tema grave" para Uruguay pero apenas se concretó el registro del 1% de los animales.

Actualizado: 16 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

El sistema de chips de identificación para perros se lanzó en setiembre de 2017 pero hasta marzo de este año apenas se concretó el registro de 17.000 animales.

"Como dijimos siempre, la identificación de los perros es una herramienta muy importante para diseñar una política de control de la población canina, una política sanitaria, de control de rabia, frente a cualquier evento sanitario", resaltó Pintos.

El registro con chip "fue una inversión importante que hizo el Ministerio de Ganadería". "Quedó el registro armado, lo lanzamos a fines de 2017 y en este momento hay alrededor de 12.000 perros registrados de todo el país que tienen chip, y tenemos 5.000 más que estamos subiendo a la base de datos gracias a convenios con Zoonosis y las intendencias en las castraciones", informó.

"En este momento debe haber cerca de 17.000 perros ya identificados con sus dueños", agregó.

"En función de la cantidad de perros que hay, es el 1%. Se calcula que hay un 1.700.000 perros. Es muy bajo" el registro, reconoció Pintos.

Desde Cotryba entienden que el registro "no ha tenido aceptación en la población". El anuncio "generó todo un ruido político y de comunicación, incluso las ONG que impulsaron el registro en un primer momento se pusieron en contra, básicamente porque no había un proceso de fiscalización instrumentado. No estaban en contra del registro".

El problema es que ni las intendencias, ni los ministerios ni ningún organismo quiere "salir a fiscalizar que no tengan chip, esa es la realidad", dijo Pintos.

Cotryba no puede fiscalizar. "Somos ocho funcionarios y nunca estuvo pensando en que generemos un equipo inspectivo a nivel nacional", explicó.

"El perro en la calle es un tema de tránsito, por ejemplo, no es solo que puede morder a una persona, es un problema de tránsito y es un problema de higiene de la ciudad", ejemplificó.

"Todavía no se ha logrado la comprensión de la globalidad de la política. Es un tema nuevo, requiere un cambio cultural importante en la sociedad", según Pintos.

"Todos los días recibimos denuncias de todo tipo, es un tema grave lo que está pasando con los perros en Uruguay, no solo por lo que sufre la sociedad y la convivencia, sino por lo que sufren los propios perros. Permanentemente nos llegan noticias de abandonos de perros, cajitas con perros. Es un tema grave que la sociedad todavía no ha asumido conscientemente con seriedad", dijo.