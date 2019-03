La estrategia y el ambiente científico uruguayo no consigue que sus doctores vuelvan al país El estancamiento de presupuesto y desarrollo científico de Uruguay preocupa a los científicos que emigran y no encuentran oportunidades para regresar. Dos doctores uruguayos de la Universidad de París Diderot conversaron con No toquen nada y explicaron las razones que encuentran para esta falta de opciones.

Actualizado: 17 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

El doctor en Hematología y oncología Ignacio López y la doctora en Infectología Lucía Carrau estuvieron en Ronda en No toquen nada e hicieron hincapié en la necesidad de delinear planes estratégicos a largo plazo, para que los científicos sepan a dónde se quiere ir en materia de investigación.

López dijo que que además de incrementar el presupuesto, se necesitan planes estratégicos: “Por ejemplo, ahora en Pasteur París está el presupuesto 2020-2025. Hay tres ejes bien definidos y vamos en esta dirección. Es importante definir una política pública de investigación y desarrollo”.

“Tiene que ser algo que permanezca más allá de si cambia el color del gobierno el año que viene”— López.

Además de planificar y financiar, los científicos que trabajan en Francia destacaron la importancia de buscar capitales privados para desarrollar la investigación. Carrau explicó el funcionamiento entre públicos y privados en Francia, el país donde trabaja.

“En Pasteur de París hay un 20% de fondos públicos y el resto es inversión privada. Realmente las empresas tienen una visión de la relevancia y el rédito que les puede traer invertir en ciencia y desarrollo. Hablo de rédito porque son empresas privadas. Obviamente que esa inversión a veces toma unos años”, relató.

Hace unos meses, el secretario de Ciencia y Tecnolongía, Eduardo Manta, dijo en No toquen nada que "el no fomento de la investigación tanto científica como tecnológica genera que en las instituciones de formación de nuestros recursos humanos de grado los mismos no se formen en entornos en los cuales se está generando conocimiento, y eso es lo peor que le puede pasar al país".

A propósito de esto, López comentó: “Se genera conocimiento en Uruguay. Tal vez es con otra dinámica, más lento, con menos recursos, pero se genera. Pero la reducción de fondos lleva a que muchos laboratorios no tengan dinero para trabajar y realizar investigación. Entonces, la gente que está cursando grado está recibiendo los cursos de personas que están repitiendo lo que hicieron otros en otras partes del mundo y no lo están generando ellos mismos. No es porque no sean capaces o no tengan la voluntar, sino porque no están pudiendo desarrollar un proyecto".

"Estar en un ambiente de generación de conocimiento te permite desarrollar algo imprescindibles, que es la visión crítica”— López.

"Si estás en un ambiente en el que no se está realizando eso más allá del salón de clases es bastante perjudicial".