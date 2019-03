Museo de la Bicicleta: un soñador que venera al óxido y a las bicis inmortales Una coqueta Peugeot de paseo de apenas cien años acompaña a la bicicleta que usó un kilero para hacer los 60 km que separan a Aceguá y Melo. En esta casa/museo del Prado, los pasillos cobijan a un túnel del tiempo que busca mostrar la identidad del transporte y la sociedad del país.

Actualizado: 23 de marzo de 2019 — Por: Felipe Miguel

Puso la mano por encima de su cabeza, como quien indica cuánto mide un basquetbolista, y dijo: “hasta acá llegaban las montañas de basura”. Hace unos tres años, llegó a la casa de sus abuelos, donde su tío con síndrome de Diógenes había atiborrado las habitaciones de chatarra. Escudriñó entre la porquería, esquivó la colonia de ratas y tuvo una visión. Allí, en diciembre de 2018, Carlitos Yapor abrió las puertas de su Museo de la Bicicleta, donde conviven antiguas bicis de trabajo de todas las épocas, unas que trasladaron a soldados en la Segunda Guerra, y otras de carrera con antiguos accesorios, como faroles a llama o cantimploras que portaban licores.

De la mugre sin control a un sitio de cultura. Su tocayo, Charly García, escribió hace ya unos cuantos años que “la locura es poder ver más allá”. Carlitos reconoce que su cabeza funciona en una frecuencia distinta. Ante la sucesión de capas de óxido en un manubrio, se queda embelesado. Frente a un cuadro roto y soldado, siente aprecio porque el remiendo demuestra que la bicicleta tuvo recorrido e historia. En presencia del concepto de “perfección”, se muestra disconforme y escéptico.

Es Carlitos porque su padre era Carlos. Y fue él quien le transfirió la estima por lo antiguo, lo construido a mano, la vieja escuela. Carlos restauraba autos clásicos y le enseñó “a trabajar con el fierro antiguo”, a tratar los metales, pero también la paciencia y la pausa para pensar que requiere este submundo de la mecánica.

“Pasa mucho en las bicis antiguas que tenés un manillar trancado y sabés que es una tarea para una semana. Hay que ir poniéndole algún producto para que afloje, moverla un poco, darle de vuelta al otro día. Al final, capaz que te llevó cuatro días, pero no rompiste el original”.

Respetar lo original

Armado de esa paciencia y tenacidad, y con ayuda de amigos y de su padre -ya fallecido-, Carlitos logró poner en condiciones a aquella casa de dos plantas ubicada en el Prado. Tanto es así que la convirtió en su hogar permanente, pasando a convivir con todas sus reliquias de dos ruedas. Hoy, junto a ella tiene un taller: hace dos años sus clientes le llevan bicicletas deterioradas y él les entrega arte. Devolverle la vida a aquello que parecía perdido pasó a ser su especialidad.

“Hago reciclajes y personalizaciones. Algunos me dicen que compraron una bici y que la quieren hacer a su manera. De ahí sale algo que disfruto muchísimo y me da libertad en el proceso creativo, porque la restauración es estricta y encasillada, y en este caso despliego mi lado artístico. La persona me dice qué le gusta, qué ropa usa, para qué va a usar la bici. Yo reflejo eso en -llamémosle- una obra de arte en dos ruedas porque puede tener detalles, dibujos y metales engarzados. Es una especie de reciclaje pero con ese arte que hace que sea una pieza única, y trabajando con la misma consigna de la vieja escuela, de lo artesanal, lo que va a perdurar”, explicó.

Yapor dijo que el 85% de sus bicicletas -unas 100 en total, de las que están 60 en exposición- están en sus estados originales, ni restauradas ni inmaculadas, y él lo disfruta. La experiencia de recorrer el museo no se asemeja a la de caminar en una galería de Bellas Artes. El habitual ejercicio de la contemplación de lo estético deja lugar a algo más trascendental. Una pauta no oficial del Museo de la Bicicleta es que lo más importante de cada pieza es lo que esta vivió. Para el propietario las averías de los cuadros y el desgaste de las cubiertas enseñan sobre las características de nuestra sociedad, a través de anécdotas de personas comunes que hacen a la historia de la comunidad.

“Siempre me gustó mucho la historia, y ahora me interesa correr el eje de la historia convencional. Cuando la estudiábamos siempre estaba enfocada en los personajes relevantes, los héroes, y a mí me interesa mucho la historia popular más cercana. Eso me pasa con mis bicis: tengo la que perteneció al diariero de tal parte, en la que se repartían las cartas de la Onda, y el triciclo de una panadería. Es parte de darnos cuenta de que somos un pilar fundamental de la historia”, comentó.

Otras piezas que resaltan por su particularidad son una bicicleta que perteneció a algún soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial; una Monark Barra Circular brasileña, que fue fenómeno de ventas en los 60 entre la población trabajadora de ese país; o un par de rickshaw (o bicitaxis) de la India en perfecto estado y con coloridas decoraciones en sus toldos.

Más que un museo

Por ahora, el museo abre solo algunos viernes, y no tiene fines de lucro por lo que no cobra entrada. La meta de Carlitos es que en un futuro este se sume a un circuito de instituciones de ese tipo y obtenga el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. Mientras tanto, vive de sus restauraciones y de su trabajo en mantenimiento y montaje de exhibiciones en el Museo de la Memoria (Av. de las Instrucciones 1057), donde está hace tres años.

“Es muy loco, salgo de mi trabajo en el museo de mañana y vengo a mi casa que se convirtió en un museo, aunque no quiero que pierda la esencia de mi hogar. Deseo que venga gente, que sean bienvenidos y disfruten pero también quiero cuidar ese ritmo para que no termine siendo un lugar donde me genere no querer estar más por estar saturado. Sería una gran falla en esto que es hermoso, que lo hice con la cabeza de compartir, de disfrutarlo, de que venga gente amiga que conozca a la casa y a mí, y vea el trabajo que hay hecho”, compartió el encargado.

Al fondo de uno de sus largos pasillos, reposa un pequeño escenario con una batería e instalaciones lumínicas ideales para un show musical. Es que Carlitos no se conforma con que el público participe de las instalaciones en formato museo, y quiere convertir a una parte de él en un centro cultural donde se presenten bandas en vivo y se realicen exposiciones de otra índole. Hasta ahora realizó tres experiencias de este tipo, recibiendo cálidas devoluciones de los asistentes.

“No me gustan mucho las estructuras, me gusta salir de lo convencional”, reconoció, como si hiciera falta, Carlitos. En su casa logró forjar un espacio que reúne a varias de sus pasiones: la apreciación del trabajo manual, la cultura y, sobre todo, la bicicleta, a la que define como “uno de los pocos inventos del hombre que no genera nada malo”.

El Museo de la Bicicleta está ubicado en Millán 4322 esquina Instrucciones. Para obtener información sobre las instalaciones y la fecha de las visitas guiadas se puede acceder a su página de Facebook.