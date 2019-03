Un día para “no dejar a nadie atrás” Este jueves es el día internacional del síndrome de Down, establecido por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2011.

Actualizado: 21 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Cande down side up

La ONU recuerda que el síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que formó siempre parte de la condición humana, que existe en todas las regiones del mundo y que habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

Dice también que el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

Con el día internacional del síndrome de Down la Asamblea General de la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre el tema y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Este año el lema es "No dejar a nadie atrás": todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas.

En este sentido, el sitio web Cande Down Side Up, que lleva adelante Alfonsina Almandoz, lanzó la campaña “Tan normal como el síndrome de Down” para naturalizar a las personas con el síndrome y recordar que la inclusión se da cuando dejamos de ver a una persona, sea cual sea su condición, como alguien raro o extraño.

La campaña está acompañada de tres imágenes creadas por Andrés Amodio y por un texto redactado por Gastón Rosa, que ahora compartimos en las redes.

Cande Down Side Up, el sitio web que lanzó esta campaña, se creó a partir de la llegada de Candelaria, hija del medio de Alfonsina. Alfonsina nos contó que creó el sitio para mostrar videos y fotos de la vida diaria de Candelaria, para que podamos, justamente, normalizar el síndrome de Down y ver que una niña con esta característica puede también tener una vida plena y feliz.

Alfonsina, que también escribió un libro sobre el tema que se llama “Rompemitos”, nos contó en una entrevista que le hicimos en 2017 que ella estaba llena de mitos sobre el síndrome de Down y que no deseaba que nadie recibiera a su hija como ella recibió a Cande.