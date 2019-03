Martín Larre: de Woow a Grin, un emprendedurismo innovador en Uruguay “Negocios que funcionan en otro país, que pueden aplicar en Montevideo. Así es como me manejo”, explicó a No toquen nada Martín Larre. Este argentino que vive hace muchos años en Uruguay fundó y dirigió empresas como Sinergia, Woow y ahora lidera Grin, el emprendimiento de monopatines que llegó hace unos meses al país.

Actualizado: 24 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Larre habló de Woow, una plataforma de compras en línea y compartidas, e indicó que “si bien lo más novedoso era que cuánto más comprabas, menor era el precio, Woow fue el primer sitio de comercio electrónico de Uruguay y para muchos uruguayos, su primera compra electrónica fue con nosotros”.

“Woow fue el evangelizador del comercio electrónico en Uruguay”.

— Larre.

Luego impulsó Kidbox, una plataforma para tablets que brinda experiencias online seguras para niños y experiencias simples para facilitar la navegación de los adultos mayores.

Después, entró en la dirección de Sinergia, una marca que llegó para ofrecer espacios de trabajo compartidos y luego fue abriendo su espectro. La propuesta inicial de coworking “empezó enfocada en emprendedores, freelancers, gente que trabajaba desde su casa o en un café. Los invitamos a ir a trabajar a un lugar abierto, con gente que estaba en su misma situación, a ver qué se podía generar ahí: podían encontrar un socio o un cliente”, dijo Larre.

En los últimos años, Sinergia ya se enfocó más en empresas, que tienen “de repente 100 o 200 empleados y les ofrecemos esta misma cultura pero adaptada a un entorno corporativo. Todos los espacios comunes se comparten con otras empresas. Entonces los almuerzos y los momentos de esparcimiento los llevan a encontrarse con gente de otras empresas todo el tiempo. Eso es lo más disruptivo”, explicó Larre.

Al día de hoy Sinergia tiene siete espacios de cowork, uno llamado Sinergia Life, dirigido a gimnasios y proyectos de salud y bienestar y uno de coliving (viviendas compartidas).

“La idea del coliving es la flexibilidad. Conocimos gente que tenía que estar en Montevideo por tres o seis meses y terminaban viviendo en hoteles, solos en habitaciones o apartamentos de Airbnb. También gente que quería alquilar a 2 años y no tenían garantía. Entonces buscamos una solución para esas necesidades. Te podés mudar ahí y vivir un tiempo".

“Hay extranjeros, gente del interior y gente de Montevideo que encuentra una opción muy accesible para su primer vivienda”.

— Larre.

Su más reciente emprendimiento es el de los monopatines Grin, “una nueva opción de movilidad. Lla idea es que la gente los use para sacar autos de la ciudad, queremos que elijan ir en ómnibus a sus trabajos porque durante el día podrán hacer sus vueltas monopatín. Aunque la gente lo use para pasear en la rambla, es un servicio pensado para ser una opción de movilidad”, sostuvo Larre.

Además, agregó que la empresa comprende que la llegada de esta opción tiene “un impacto gigante en la ciudad”. “Venimos a colaborar con la movilidad de la ciudad y creo que las opciones de movilidad del futuro van a venir de privados, porque muchas veces la ciudad no tiene el músculo para operaciones tan complejas. Nuestra idea es colaborar con eso y que Montevideo tenga un sistema de movilidad intermodal en el que te puedas bajar del ómnibus y completar el tramo con otra opción”.

“Que funcionan”

Aunque varios de sus emprendimientos tienen que ver con compartir, Larre contó que “no estaba buscando un modelo centrado en compartir sino que haya funcionado en otro país, para poder traerlo a Uruguay. Negocios que funcionan en otro país, que pueden aplicar en Montevideo. Así es como me manejo”.

A su vez, el ciclo que pasa dentro de cada proyecto, también tiene una explicación: “La idea es armarlos, que funcionen y mantenerlos hasta que viene un grupo y lo compra. Ese ciclo es así porque son procesos que requieren de inversión y a los inversores hay que darles un retorno, que generalmente llega cuando vendés la compañía. Hoy estoy cerrando los ciclos de todos mis proyectos (saliendo de ellos) pero eso no quiere decir que un día no encuentre uno que me encante y me quede”.