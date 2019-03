Uruguay no acompañó al Prosur, un bloque “sin ideología y con valores” Un nuevo bloque regional creado en Chile pretende reemplazar a la Unión de Naciones Sudamericanas (la Unasur) fundada en 2008.

Actualizado: 25 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

El anfitrión del encuentro fundacional del Prosur fue el presidente chileno Sebastián Piñera. “Queremos que sea un foro sin ideologías, sin burocracia, donde haya una diálogo franco y directo. Queremos que este foro tenga un compromiso claro con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Eso no es ideología, eso son valores”, dijo.

Los presidentes de los países que firmaron la creación de este grupo fueron Martín Vizcarra (Perú), Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Lenín Moreno (Ecuador), Mario Abdo (Paraguay) y Jair Bolsonaro (Brasil).

El grupo surgió para sustituir a la Unasur, cuyos fundadores fueron Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, solo quedan como integrantes los últimos cinco.

Uruguay solo participó de la creación del Prosur como observador y Venezuela no fue invitado, ya que los impulsores del bloque no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. “Tenemos un verdadero archipiélago de instituciones vinculadas a la integración y, sin embargo, la integración es más un discurso que una realidad. Los problemas de la integración no se resuelven creando organismos solamente”, dijo el vicecanciller Ariel Bergamino.