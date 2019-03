MSP confirmó que los varones serán vacunados contra HPV El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que la vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV) comenzará seguramente después de Turismo.

Actualizado: 26 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

El Ministerio de Salud Pública confirmó que los varones de sexto año de escuela serán vacunados contra el virus del papiloma humano, tal como había adelantado a No Toquen Nada la doctora Teresa Picón, directora de la Unidad de Inmunizaciones.

“Este cambio forma parte de iniciativas mundiales en donde se vio que para mejorar la protección y las coberturas contra el virus de HPV en las niñas, también es importante vacunar a los varones. Pero esto tiene además un valor agregado que es la protección del cáncer en los varones en la esfera genital, orofaringea causados por el HPV”, explicó Picón.

El ministro Jorge Basso dijo que la vacunación comenzará seguramente después de Turismo y que están trabajando en una nueva ordenanza que modifica las exigencias sobre el consentimiento de los padres.

La campaña de vacunación contra el HPV en las escuelas comenzó el año pasado solamente en niñas de sexto, sin importar la edad, y se llegó a vacunar a un 60% de la población objetivo.

Sin la vacunación en las escuelas, en 2017 se había llegado al 57% de la población objetivo vacunada, o sea que casi no existió variación.

Picón reconoció que hubo problemas de información y que había maestros e incluso médicos que desconocían la estrategia. “Nosotros hicimos nuestro balance y tuvimos nuestras lecciones aprendidas. Hubo un elemento de falta de información, tanto de los maestros que no supieron hacerle llegar el tema a los padres y a la población en general, como también de todo el equipo de salud que no se comprometió con la estrategia. Cuando los padres llegaban a la consulta y le preguntaban qué hacían con la vacunación en las escuelas los médicos no sabían qué decirle”, sostuvo.