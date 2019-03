Aumento de delitos: el nuevo CPP y el juicio abreviado “no son responsables” El nuevo Código del Proceso Penal que rige desde noviembre de 2017 no puede ser señalado como culpable del aumento de los delitos, señalaron Graciela Gatti, Ministra del Tribunal de Apelaciones, integrante de la comisión seguimiento de la implementación del CPP creada por el Poder Judicial y el doctor Santiago Pereira Campos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo.

“Sin dudas que estamos en una fase problemática de la implementación del Código, pero hay que entender que el Código es un mero instrumento, una herramienta. Por ejemplo, si la gran mayoría de los delitos que se cometen en Uruguay son cometidos por adictos a las drogas, no podemos echarles la culpa de que el Código Procesal es responsable de eso. Si la gran mayoría de la gente que ingresa a una cárcel, termina en una situación muchísimo peor a la que ingresó, no podemos decir en esto no tiene ninguna responsabilidad un Código Procesal. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que el aumento del delito se ha dado sin Código en períodos anteriores de una manera muy marcada, y se ha dado también ahora con el Código”, indicó en No toquen nada Santiago Pereira Campos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo.

Si bien ambos especialistas coincidieron que pudo haber errores por parte de los operadores judiciales y que puede haber aspectos a corregir en el Código, ambos coincidieron que no necesita modificaciones importantes.

Gatti defendió la figura del proceso abreviado, forma en que en el primer año del NCPP se resolvió más del 60% de los casos formalizados mediante.

Para Gatti lo inconveniente es el uso desmedido de la libertad vigilada.

“Se suele hablar del proceso abreviado y de que hay que eliminar las libertades vigiladas para el proceso abreviado. Creo que el problema no es el proceso abreviado, nadie se quejaría de la seguridad en este país si por el proceso abreviado se impusieran penas de cumplimiento efectivo. Estaría todo el mundo feliz de que en 48 horas el caso esté resuelto, y se esté cumpliendo la pena por parte del condenado. El problema son las libertades vigiladas; me parece que fueron pensadas para un sistema donde la regla era la prisión preventiva”, comentó Gatti.

Además, Pereira Campos dijo que la culpa recae sobre el relato que se está construyendo sobre el nuevo CPP.

“Creo que se está construyendo, obviamente quizás en forma involuntaria, un relato social que me parece que está provocando lo que al Código le imputan que provoca. No creo que sea el Código el responsable de que aumente el delito porque la gente piense que este sistema genera impunidad, pero creo que el relato social que se construye atribuyéndole al Código esa responsabilidad está sí generando un cierto convencimiento de que hay un grado de impunidad. Esto es complejo, quizás sea un tema más de sociólogos que de abogados, pero me parece que aquí se está dando este fenómeno muy particular de un relato que nos está haciendo mucho daño”, añadió.