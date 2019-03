El lenguaje inclusivo se coló en los debates sobre el español

El rey de España, Felipe VI, remarcó en su discurso inaugural el "espíritu inclusivo" del congreso, pero se refería a su proyección a "campos tan vastos como la cultura, la educación, la tecnología y el emprendimiento".

El movimiento feminista exige desde hace años el uso del lenguaje inclusivo en la sociedad, una lengua que dé visibilidad a las mujeres, y para ello, básicamente, piden que se deje de usar el masculino no marcado, conocido como genérico, para referirse a colectivos en los que hay hombres y mujeres.

Poco después del discurso del monarca, el periodista argentino Jorge Fernández Díaz sacó a colación durante una conferencia sobre el español y la sociedad digital un "tema polémico, síntoma de algo importante y positivo", aunque criticó que los defensores del lenguaje inclusivo "quieran imponer" a la Real Academia Española que lo acepte.

"Lo que hace la RAE, y el resto de academias, es regular el lenguaje comúnmente hablado por los ciudadanos. No impone formas de hablar, tiene poco que decir de si se puede o no se puede hablar de determinada forma, esa no es su función. Su función es recoger la lengua tal y como se habla", explicó a la AFP Santiago Muñoz, presidente de la Real Academia.