El tenista español Nicolás Almagro anunció su retirada​ El tenista español Nicolás Almagro anunció este lunes su retirada de las canchas, tras unas últimas temporadas lastrado por las lesiones.

Actualizado: 08 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

"Lo dejo. Porque en los últimos años no he podido disfrutar del todo del deporte que tanto me ha dado, tantísimos buenos momentos y que ha hecho realidad todos los sueños que me propuse en mi carrera", escribió el tenista en su cuenta oficial de Twitter.

El tenista, de 33 años y cuya mejor clasificación fue noveno del mundo en 2011, abandona el tenis participando en la primera edición del ATP Challenger Open de Murcia, su ciudad natal, donde debutará el martes.

"Nunca había soñado cómo sería este día. El día que tengo que dejar la máxima commpetición, lo que ha sido mi vida durante tanto tiempo, pero si en algún momento lo hubiera soñado seguramente sería muy parecido a lo que hoy está pasando", afirmó Almagro, que debutó como profesional en 2003.

"Tenía que ser aquí, en un torneo que me hace especial ilusión", añadió Almagro.

El tenista español, especialista de la tierra batida, en la que ganó sus 13 trofeos ATP, vivió en su mejor año en 2011 cuando ganó los torneos de Niza, Buenos Aires y Costa do Sauipe y alcanzó su mejor clasificación mundial.

En los últimos años, las lesiones habían lastrado su rendimiento y su último trofeo se remonta a 2016 cuando ganó en Estoril.

(AFP)