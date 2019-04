Feola aclara que rechaza “hechos aberrantes y repudiables” de la dictadura El nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, emitió un comunicado para intentar aclarar sus declaraciones sobre los desaparecidos y las violaciones de los derechos humanos en el pasado.

Actualizado: 09 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Este lunes después de la toma de posesión del cargo, Feola fue consultado en rueda de prensa sobre el planteo de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de que el nuevo comandante condene los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado

“Sé que los familiares están muy dolidos. Todos estaríamos muy dolidos si hay desaparecidos. Pero yo esa respuesta no se la puedo dar. Esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas en las cuales yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no es real. Acá hay gente muy antigua, que capaz que hasta algún test psicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia”, afirmó.

Un periodista le consultó si no se animaba a repudiar los hechos del pasado. El general respondió: “no los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”.

Otro periodista insistió: ¿qué es lo que no sería real, las torturas, las desapariciones? “Le agradezco pero era la última pregunta”, dijo Feola y cerró la rueda de prensa.

Feola aclaró que “no pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”.

Después de estas declaraciones el comandante emitió un comunicado en el que señala que su respuesta en la rueda de prensa fue en referencia a los hechos y “las personas sujetas al Tribunal de Honor” y que “no pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”.

El comunicado agrega que “se rechazan las acciones que constituyen hechos aberrantes y repudiables” y que “comprometieron el nombre de la institución”.

En un comunicado de Madres y Familiares del primero de abril, después de la remoción de la cúpula del Ministerio de Defensa y los generales de los tribunales de honor se sostenía:

“Entendemos que para nombrar un nuevo Comandante en Jefe, se debe tener en cuenta su posición sobre el período del Terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad cometidos y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos. Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los Derechos Humanos; la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia como corresponde”.