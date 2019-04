Alonso adhirió a Sartori y negó que exista un acuerdo económico Verónica Alonso oficializó este lunes una alianza electoral con Juan Sartori y su renuncia a la precandidatura presidencial por el Partido Nacional.

Actualizado: 09 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

En conferencia de prensa, Alonso dijo que apostaba a la renovación del partido para pelear las elecciones en octubre, y que Sartori tiene el potencial de hacerlo.

Este martes en DobleClick de DelSol, Alonso negó que el acuerdo con Sartori tenga un componente económico y dijo que la convenció la actitud de Sartori.

“Descarto completamente ningún acuerdo de plata, ningún acuerdo económico. Yo sigo teniendo mi presupuesto, sigo teniendo a mi gente que sigue trabajando conmigo y para mí. Sigo teniendo mis estructuras en todo el país a quien las sigo manteniendo presupuestalmente yo. Acá hay cero acuerdo económico”, afirmó la senadora.

“Este es un acuerdo en el que vengo a sumar a algo que es diferente. Lo que más me convenció en el caso de Juan es la actitud de no resignación. Hay actitud de que las cosas se pueden hacer”, agregó.

"Acá hay cero acuerdo económico".

—Alonso.

También esta mañana en Doble Clic, Luis Lacalle Pou dijo que las internas del Partido Nacional son mucho más competitivas que las elecciones pasadas y que la novedad de la alianza entre Alonso y Sartori hace más peleada la interna.

“Es una novedad que no estaba en los planes de nadie y eso hace siempre tengamos que recalcular. No es malo para los políticos, está bueno que no nos tengamos que descansar. Es una competencia que está un poco más entretenida, por llamarle de alguna manera, un poco más peleada capaz que es el término más común de utilizar”, afirmó.

Zubía colorado

En el Partido Colorado el ex fiscal Gustavo Zubía presentó una propuesta para ser precandidato a la Presidencia. Según publicó en su cuenta de twitter Zubia presentó ayer su candidatura y fue aceptada por el Comité Ejecutivo Nacional Colorado.