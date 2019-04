Suárez y una maldición que exorcizar Mánchester "Dolor de cabeza" para los rivales, Luis Suárez lleva, sin embargo, sin marcar en 'Champions', desde hace un año, y desde hace tres fuera del Camp Nou, una maldición que puede romper el miércoles contra el Manchester United en la ida de cuartos de final del torneo continental.

Actualizado: 09 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

De vuelta en Inglaterra, donde jugó tres temporadas (2011-2014), el exdelantero del Liverpool intentará remediar esta sequía, lo que podría ser una de las claves para la conquista del título con el que sueñan los barcelonistas, eliminados en esta fase el pasado año por el AS Roma (4-1, 0-3).

Extrañamente, el Roma parece haber hechizado al uruguayo: su último gol europeo se remonta a los cuartos de final frente a los italianos el 4 de abril de 2018 y su último tanto lejos del Camp Nou fue en setiembre de 2015 en el estadio Olímpico de Roma, es decir, cerca de 25 horas sin marcar en el exterior en 'Champions'.

Una estadística rara para el quinto mejor goleador de la historia del Barça.

Y, sin embargo, todo va bien esta temporada para el "Pistolero" (20 goles), segundo mejor goleador de la Liga por detrás de su capitán Leo Messi (33 tantos).

'Un seguro'

Por ello, el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se niega a creer en un declive del delantero uruguayo (32 años).

"Es un dolor de cabeza permanente para el rival, no sabes cuándo puede aparecer. Su perseverancia hace de él un seguro", subrayó el técnico este fin de semana.

Valverde ironizó de paso con el cambio de tono de la prensa respecto al delantero, criticado tras el Lyon y después alabado por sus recientes actuaciones (7 goles en 9 partidos).

"Lo que sí me di cuenta es que Luis Suárez da mucho juego en las ruedas de prensa, todo el mundo pregunta por él continuamente, si marca gol, porque marca, y si no marca, porque no marca", bromeó el entrenador azulgrana.

Se habla a menudo de la Messidependencia del Barça, pero Suárez es igual de importante en el juego barcelonista por su garra y su finura técnica, hasta el punto que el uruguayo no tiene un auténtico recambio natural en el efectivo y a menudo suele encadenar un partido tras otro.

En perspectiva, el delantero se había quejado de haber llegado cansado a Roma el pasado año.

"Me arrepiento mucho de jugar contra el Leganés el año pasado en casa. Disputé todo el partido cuando teníamos muchos puntos de ventaja y en tres días teníamos la final contra la Roma", reconocía hace unos meses.

Descansado

Este año, el 'Pistolero' afronta mejor la recta final de la temporada. Un esguince de tobillo le permitió descansar dos semanas a finales de marzo.

Y volvió en plena forma: igualó en el último suspiro contra el Villarreal (4-4) y abrió el marcador el fin de semana pasado contra el Atlético de Madrid (2-0) para acercar al Barça al título de Liga a siete jornadas del final de la Liga.

Al festejar su gol el sábado, Suárez se quitó la camiseta y vio una tarjeta amarilla oportuna que le impedirá estar el sábado frente al colista Huesca. Un poco de descanso más antes de afrontar la vuelta contra el United en el Camp Nou el martes 16 de abril.

"Tenemos ahora un colchón de 11 puntos sobre el Atlético, creo que eso nos da un poco de margen", observó el uruguayo.

Old Trafford, supone un mal recuerdo para Suárez, tras negarse a dar la mano a Patrice Evra en 2012 después de ser suspendido por insultos racistas al francés.

Pero, el 'Teatro de los Sueños' es también un campo en el que el mejor goleador de la liga inglesa en 2013/14 ya ha marcado y tal vez pueda ser el lugar para finalizar su maldición.

AFP