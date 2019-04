May busca el apoyo de Merkel y Macron para un nuevo aplazamiento del Brexit Primera parada Berlín y después París. La primera ministra británica, Theresa May, buscó este martes el apoyo de los dos pesos pesados de la Unión Europea (UE) a su petición de un nuevo aplazamiento del Brexit, en la víspera de una cumbre europea decisiva.

La líder británica, que en casa enfrenta las crítica de los conservadores más euroescépticos por su decisión de tender la mano a la oposición izquierdista para salir del caos político, debe librar también su batalla en el frente europeo.

Tras fracasar en su tercer intento de aprobar el acuerdo de divorcio, May pidió a la UE una nueva prórroga del Brexit del 12 de abril al 30 de junio, que los dirigentes europeos, divididos sobre la actitud a adoptar ante Londres, podrían acordar el miércoles en una cumbre extraordinaria en Bruselas.

Para tratar de allanar el terreno, la jefa del gobierno británico conversó el lunes por teléfono con varios líderes europeos y este martes por la mañana se reunió en Berlín con su par alemana, Angela Merkel, antes de viajar a París para defender su posición ante el presidente francés, Emmanuel Macron.

La canciller alemana, Angela Merkel, juzgó "posible" aplazar la salida británica de la Unión Europea "hasta principios de 2020", según un participante en una reunión de su partido, la CSU (Unión social-cristiana), en la que habló del tema.

Alemania se encuentra entre el grupo más "moderado" en la cuestión Brexit, si bien también aboga por condicionar la duración de la prórroga.

Antes del encuentro entre May y Macron, la presidencia francesa señaló por su parte que París "no se opone" a una prórroga del Brexit, pero "con ciertos límites y no a cualquier precio".

Francia forma parte del grupo de países que quiere una mayor firmeza con Londres, preocupados por el buen funcionamiento del bloque si Reino Unido sigue formando parte de él más allá de las elecciones a la Eurocámara previstas del 23 al 26 de mayo.

La duración de la prórroga "dependerá de lo que May diga mañana a los dirigentes europeos", explicó el martes el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, tras reunirse con los ministros europeos para preparar esta enésima cumbre.

Un plan se define

Las discusiones sobre otra prórroga representan un nuevo capítulo en la saga de un país que debía haber abandonado el bloque el 29 de marzo y que abrió una nueva etapa con el inicio de las negociaciones entre May y el líder laborista, Jeremy Corbyn.

Según fuentes diplomáticas europeas, la UE estaría estudiando conceder una prórroga hasta el 30 de junio, si la primera ministra británica logra finalmente que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo antes del 22 de mayo.

La última fecha no es baladí. Un día después, Reino Unido debería escoger a los eurodiputados que deberían ocupar sus escaños si el país continúa siendo miembro del bloque a partir del 1 de julio, cuando se constituye la próxima Eurocámara.

Los europeos se encaminan así a acordar a una prórroga a Londres para evitar un Brexit sin acuerdo el 12 de abril, pero con varios escenarios, que también dejan abierta la puerta a un aplazamiento más largo.

Algunas de las posibilidades mencionadas incluyen la organización de un segundo referéndum sobre el Brexit, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Reino Unido o la búsqueda de un consenso con la oposición sobre la futura relación con la UE tras el Brexit.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, puso así sobre la mesa la idea de una prórroga "flexible" de hasta un año, que permita a Londres abandonar antes el bloque si el Parlamento británico aprueba antes el acuerdo de divorcio, pero la idea no contenta a todos los países.

Negociaciones con laboristas aplazadas

A nivel interno, las negociaciones entre el gobierno británico y la oposición laborista para intentar sacar el Brexit del actual bloqueo quedaron aplazadas hasta después de la cumbre europea del miércoles.

"Las dos partes acordaron volverse a ver el jueves tras la conclusión del Consejo Europeo" extraordinario sobre el Brexit, afirmó el gobierno de Londres en un comunicado, que calificó de "constructivos" los contactos realizados desde el miércoles con el opositor Partido Laborista.

