El pedido de visibilización de las músicas y la ausencia casual en un festival recaudador Ana Prada, una de las músicas que firmó el comunicado que reclamó por equidad de género en festivales; y Analía Grandi, parte de la organización de Minas y Abril, hablaron con No toquen nada sobre el reclamo y sobre cómo se armó la grilla de este evento.

Actualizado: 09 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Ana Prada fue una de las músicas que firmaron un comunicado en el que llamaron la atención sobre las pocas mujeres que forman parte de dos festivales que se hicieron o se harán por estos días: Minas y Abril y la Semana de la Cerveza de Paysandú.

El comunicado, firmado también por Rossana Taddei, Samantha Navarro, Mónica Navarro, Carmen Pi, Maia Castro, Pata Kramer, Alfonsina, Queyi, Eli Almic, Malena Muyala y muchísimas más, reclama que todo festival y evento musical que se organice con fondos públicos respete la equidad de género.

En la grilla del festival Minas y Abril no hubo ninguna cantante o compositora uruguaya. En la de la Semana de la Cerveza, están solo Laura Canoura y Mónica Navarro.

Al respecto, Ana Prada contó a No toquen nada de DelSol 99.5 que estas dos mujeres se agregaron después de que salió el comunicado, y que ella, sanducera, participó en la Semana de la Cerveza alguna vez y no tiene nada en contra de estos festivales, pero le parece que hay que llamar la atención por esta ausencia de mujeres en las grillas de festivales populares.

“Me parece que lo que se está pidiendo es un poquito más de visibilidad del trabajo de las mujeres de la música, que cada vez somos más. No es que no existan mujeres que profesionalmente lo hagan muy bien, que tengan una propuesta musical a nivel de cualquier festival del interior, de Montevideo, etc. Incluso, dentro de este colectivo tenés de todo para elegir desde el punto de vista de género musical; hay gente que está en la música tropical, en el tango, en la música de cantautora, más pop, más folklore, más rock.... Creemos necesarias y urgentes más oportunidades de visibilización. Así como siempre ha sido un poco más difícil para las mujeres en cualquier profesión, la música no escapa a eso, entonces ese es un reclamo”, dijo Prada a No toquen nada.

La artista también comentó que “hay un montón de cosas que tienen que pasar antes para que una artista se haga popular o se haga más conocida, y tiene mucho que ver con eso, con que te pasen en las radios, que tengas un espacio, si ni siquiera tenés la oportunidad de mostrarlo es más difícil poder llegar al gran público”.

Por su parte, Analía Grandi, que forma parte de la organización del festival Minas y Abril (que se celebró el fin de semana pasado), si bien se tomó de buena manera el comunicado, hizo algunas aclaraciones. En primer lugar, dijo que el festival no se hace con dineros públicos sino con la colaboración de sponsors.

Además, si bien reconoció que las bandas que cerraron los tres días de festival son de hombres, dijo que sí hubo mujeres en las grillas por otras actividades. Por ejemplo, la ganadora de la última edición de la Guitarra de Chalar, que es mujer (aunque no apareció en la grilla porque no estaba definido cuando la publicaron) y el concurso de Reinas, que premió la destreza para las actividades de campo.

En segundo lugar, dijo que la ausencia de mujeres fue casualidad porque las grillas se armaron en función de lo que más movió en el año.

“Cuando armamos las grillas, en realidad, no hemos pensado en eso, simplemente la armamos de acuerdo al año a lo que consideramos que va a generarle más recursos al festival, porque es un festival recaudador. El año pasado dentro de las artistas más importantes estuvo Anita Valiente, y también Marcela Morelo, e históricamente han participado muchas mujeres de Minas y Abril. O sea que esto fue una gran casualidad en una fiesta que solo son dos días y medio, y que convive la actividad de campo con el escenario, porque están en el mismo lugar. A veces deseamos que haya muchos más artistas pero no nos lo permite las características que tiene el festival”, expresó.