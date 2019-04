Sartori en el PIT-CNT en medio de una “campaña de bolazos” La propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo que promueve el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Juan Sartori, generó polémica y posteos críticos e irónicos de parte de otros precandidatos. Generó, además, una reunión con integrantes del PIT-CNT. Fernando Pereira, el presidente de la central sindical, se refirió a la propuesta de Sartori.

Actualizado: 11 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

“En el primer gobierno del presidente Vázquez se construyeron más de 100.000 puestos de trabajo, entre formales e informales. El tema es saber cuáles son las propuestas para la construcción de estos puestos de empleo, hasta ahora no las ha presentado pero dijo que lo hará la semana próxima. Lo cierto es que para el PIT-CNT el tema más importante que tiene hoy en día la gente es el trabajo, y si hay herramientas para construir puestos de trabajo nosotros estamos dispuestos a participar de cualquier ámbito”, dijo Pereira sobre la propuesta de Sartori.

Además, el presidente del PIT-CNT dijo que la central sindical tiene que escuchar todas las propuestas que apunten a generar nuevos puestos de trabajo y luego ver la rigurosidad con que están diseñadas.

“Esto es parte del ADN sindical. Los sindicatos tienen poder en la medida en que haya trabajo, y trabajo de calidad. No tenemos por qué ponernos de acuerdo o no, el objetivo es compartible. Si este es el tema número uno para los uruguayos, nosotros no vamos a subestimar a nadie que lo plantee. En todo caso, estamos dispuestos a discutir con rigurosidad cuando haga las propuestas concretas de cómo se construirían estos cien mil puestos de trabajo. No hay que olvidar que estamos en una campaña electoral que hasta ahora en el tema del trabajo es una campaña de bolazos”, comentó Pereira.

La conferencia de Pereira duró unos 15 minutos y fue por otros temas como la automatización del trabajo, planes de formación educativa para trabajadores. Allí repitió varias veces que se han perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos tres años, que la generación de empleo es el objetivo principal del PIT CNT y que en lugar de subestimar propuestas, están para escuchar, revisar la rigurosidad de los planteos y trabajar para que se concreten.