“Todos los partidos deben asumir la responsabilidad por no haber modificado a las FFAA” La proclama de la marcha convocada este jueves por organizaciones sociales a raíz de los episodios derivados de las actas del Tribunal de Honor Militar respaldó la actuación del presidente Tabaré Vázquez en todas las destituciones que determinó el presidente después de la publicación de la nota de Leonardo Haberkorn, incluidas las realizadas en el Ministerio de Defensa.

Actualizado: 12 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

“El clavo no está en si el presidente sabía o no sabía. Ahí no hay que martillar. Pero todos sabemos, y estos episodios lo comprueban, que nombrar un nuevo comandante no alcanza. El mensaje que dieron estos generales a todo el país, fue claro. Y los gobernantes todos, de todos los partidos, desde la salida de la dictadura, deben asumir su responsabilidad por no haber modificado a las Fuerzas Armadas en los últimos 34 años”, dice la proclama.

El texto, firmado por Madres y Familiares, Crysol, el PIT-CNT, la FEUU, ONAJPU y FUCVAM, reclama cambios en la ley orgánica y en la educación militar.

La proclama leída carga la responsabilidad de la impunidad y la ausencia de cambios en las Fuerzas Armadas sobre los altos mandos militares y su actitud en tres décadas de democracia después de la dictadura.

También cuestiona al nuevo comandante en jefe, Claudio Feola, por sus primeras declaraciones y tilda de ambigua su aclaración posterior.

“Los convocamos hoy a manifestar juntos en apoyo a la institucionalidad democrática que los generales menospreciaron. Y también para respaldar las medidas drásticas y largamente esperadas del presidente de la República de sancionar con una medida ejemplar que marcara con claridad la obligatoria subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil”, afirma.